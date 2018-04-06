ضبط آسيوي يزرع "الماريجوانا" في مسكنه بأبوظبي

ضبطت شرطة أبوظبي شخصاً آسيوياً بتهمة زراعة شتلة من نبات "الماريجوانا" المخدر في مسكنه لأغراض التجربة والتوسع في زراعة عدد من الشتلات في حال ثبوت نجاحها دون أن يدرك أنه سيقع في قبضة رجال مكافحة المخدرات، ويكون عبرة لمن يحاول القيام بهذا السلوك الإجرامي.

وأوضح العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات، في قطاع الأمن الجنائي، أن معلومات وردت تفيد بقيام شخص آسيوي بإجراء تجربه لزراعة شتلة من مخدر "الماريجوانا" في مسكنه وهيأ لها المناخ المناسب لإنباتها وبعد التأكد من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم تشكيل فريق من المديرية قام بتفتيش مسكن المتهم وضبطه وتم العثور على الشتلة.

وذكر أن المتهم اعترف أثناء التحقيقات بزراعة "الماريجوانا " في مسكنه لأغراض التجربة وكشف عن نيته بالتوسع في زراعتها في حال نجاحها، ولكن محاولته باءت بالفشل، وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وقال إن مديرية مكافحة المخدرات تمكنت من كشف جرمه وضبطه، على الرغم من تدابير واحتياطات المتهم لإخفاء زراعة المخدر عن الآخرين، نتيجة لجهودها وسرعة التأكد من صحة المعلومات والتعامل معها وفق منهجية التصدي للمخدرات بكافة أشكالها.

ودعا العقيد الظاهري المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الشرطة وسرعة الإبلاغ عن أية أفعال وسلوكيات غير مشروعة أو تثير الشبهة للإطاحة بمروجي ومهربي وتجار المخدرات وتعزيز جهود المكافحة في هذا الجانب.