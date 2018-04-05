تدهور مركبة محملة بأسطوانات الغاز في عجمان

تعامل رجال الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان مع حادث تدهور تعرضت له مركبة محملة بأسطوانات الغاز جراء اصطدامها مع حافلة على شارع الاتحاد بمنطقة الجرف، ونتج عنه تسرب اسطوانة غاز من دون نشوب أي حريق أو تسجيل إصابات بشرية.

وقال الملازم أول محمد حميد المهيري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة ورد بلاغ إلى منصة الدفاع المدني في إدارة العلميات بالقيادة العامة لشرطة عجمان، يفيد بوجود حادث مركبة محملة بأسطوانات الغاز جراء اصطدامها مع حافلة، وعلى ضوء البلاغ تحركت على الفور فرق الدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث.

وأوضح إن فرقة الإنقاذ تعاملت بحرفية عالية مع خطورة الموقف لأسطوانة الغاز المسربة حيث قامت بإحكام إغلاقها ومنع التسرب والتأكد من بقية الاسطوانات تفادياً لحدوث أي انفجار يعرض حياة مرتادي وقائدي المركبات للخطر، كما قامت الفرقة بإخراج اسطوانات الغاز من المركبة حرصاً على سلامة مرتادي الطريق، مشيراً إلى أنه عند انتهاء رجال الدفاع المدني من المهمة تم تسليم موقع الحادث لشرطة عجمان لاستكمال بقية الإجراءات.