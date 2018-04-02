السرعة الزائدة.. أخطار تترصد طريق المتهوّرين

تواصل الطرقات في حصد ضحايا سباقات السرعة لقائدي المركبات على الطرق الرئيسية والداخلية، تاركين آلاماً تعصر قلوب عائلاتهم، فبين قتيل ومصاب تهشمت عظامه إلى الإصابة بالشلل النصفي والعاهات المستديمة التي تدخلهم ضمن فئة أصحاب الهمم، منهم من فقد الأمل واستسلم بعد أن أصبح قعيد الفراش، وآخرون بدأت حياتهم من هذه الحادثة ليرووها في المحاضرات والندوات لتوعية فئات المجتمع والحفاظ على سلامتهم.

سرعة زائدة

ويروي المحامي عارف الشحي قصة الحادث المروري الذي أدى لإصابته بشلل نصفي نتيجة للسرعة الزائدة التي كان يقود بها صديقه للحاق بموعد الدوام في احدى الإمارات المجاورة، وفي لحظة فوجئ الجميع بانفجار الإطار الخلفي للمركبة لتدهور المركبة بعد ضغط صديقي على الفرامل والذي نتج عن السرعة الزائدة وأدى لتدهور المركبة بعد انفجار الإطار الخلفي ومع ضغط صديقي للفرامل انقلبت بنا المركبة.

وأضاف: الحادث حوّل حياتي من شاب بعمر 23 عاماً كامل الحركة والحرية إلى مقعد في الكرسي المتحرك، ولذلك وهبت ما تبقى من حياتي لتقديم ندوات وبرامج توعوية لأفراد المجتمع وخاصة طلاب المراحل الدراسية، وعرض قصتي عليهم للحفاظ على سلامتهم والوقاية من مخاطر الحوادث، لافتاً إلى أن قائد المركبة مرآة لشخصه ومجتمعه فإذا ارتقى السائق في تعامله مع الطرق والمجتمع فسترتقي الدولة، وهكذا تدار عجلة التنمية ويزرع الثقة في نفسه ومن حوله.

دور

وأكدت بتي زرزور رياشي، أن الأسرة والمدرسة تلعبان دوراً كبيراً في سلوك الشباب وخاصة بمرحلة الطفولة حيث يكتسبون القدوة الحسنة من الآباء في احترام قواعد المرور وعدم الاستخفاف بالقوانين أو سلامة أفراد المجتمع، وهذه سلوكيات يصعب تغييرها عندما يكبر الطفل، مشيرة إلى أن أحد الأصدقاء أصيب في حادث نتيجة للسرعة الزائدة وعدم ربط حزام الأمان الأمر الذي أدى لإصابته بشدة حيث مرت تلك اللحظات عليه وعلى أفراد أسرته كأنها أعوام وهو بين الحياة والموت داخل غرفة العمليات لمحاولة انقاذه.

وقالت عزة الحبسي، لا يدرك الشاب التأثيرات التي تقع تحتها الأسرة وخاصة الأب والأم، حيث تكمن المشكلة في بعض قائدي المركبات الذين يعتبر الطريق والهاتف متعة ولا يستمتعون بالحديث في الهاتف إلا أثناء القيادة معرضين بذلك حياتهم وسلامة قائدي المركبات الأخرى المستخدمة للطريق إلى خطر الحوادث نتيجة للانحراف المفاجئ والذي يذهب ضحيته الأبرياء، وعلى العائلات تكثيف جهودهم والانضمام لمبادرات الجهات المعنية في الدولة لمنع ظاهرة التفحيط والتي يستغلها الشباب للاستعراض وخاصة أمام المدارس وداخل الأحياء السكنية وتقودهم إلى الوقوع في حوادث الدهس والتدهور.

جهود

وأكد سلطان محمد خليل الشامسي، ضرورة تكاتف جهود الجهات المعنية وأفراد المجتمع للقضاء على تهور الشباب أثناء قيادة المركبة بسرعة عالية، حيث يجد بعضهم السيارة كوسيلة للتباهي أمام أصدقائه والقيام بحركات طائشة تقودهم إلى مأساة دموية يعيشها أسرته في حال وفاة هذا الشاب أو اصابته بعاهة مستديمة، لافتاً إلى أن من يزر غرف المرضى في المستشفيات يجد قصصاً مأساوية تعيشها العائلات بسبب لحظات غير مسؤولة من هؤلاء الشباب.

وأوضح يوسف إبراهيم، أن مستخدمي الطريق يقعون تحت التصرفات الطائشة لبعض قائدي المركبات عند استخدام صوت آلة التنبيه أو إشارات الضوء العالية مما يحدث إرباكا لقائدي المركبات الأخرى الذين يقعون ضحية الحوادث نتيجة لقيام شخص أراد أن يسبق الآخرين وكأنه في سباق، ونرى على الطرق الرئيسية المفتوحة عدم الالتزام بترك المسافة بين المركبات الأمر الذي يربك بعض قائدي المركبات وخاصة المستجدين منهم، حيث يقوم قائد المركبة بالضغط على المركبة التي تسير أمامه وبعد تخطيها ينحرف هذا الشاب بشكل مفاجئ إلى المخرج دون مراعاة المسارات الأخرى، وهذا يؤكد استهتاره بسلامة الغير وغياب ثقافة الاحترام قبل ثقافة القيادة.