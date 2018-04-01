وفاة شابين مواطنين في حادث مروري بالشارقة

لقي شابان مواطنان، 19 عاماً، مصرعهما في حادث مروري على طريق الذيد مساء أمس السبت، حيث توفي "م، أ" على الفور، فيما لفظ الثاني "أ، أ" أنفاسه في المستشفى، نظراً للإصابات البليغة التي لحقت به.

وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة العمليات، يفيد بوقوع الحادث، حيث انتقلت دوريات الشرطة وفرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى الموقع، وأحيل ملف الواقعة لمركز الشرطة المختص، لتحديد الأسباب التي أدت لوقوعه، والمسؤولية فيه.

يذكر أن إحصاءات شرطة الشارقة، قد أظهرت انخفاضاً في معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 20 % خلال العام الماضي، والذي سجل 132 حالة، مقارنة بمعدل الوفيات خلال عام 2016م، والذي سجل 105، وبفارق 27 وفاة، وانخفضت نسبة الحوادث المرورية بشكل عام، لـ 15 % خلال عام 2017، والذي سجل 517 حادثاً، مقارنة بعام 2016م، والذي سجل 608 حوادث، شملت الصدم، والتصادم، والتدهور.

وكشفت أن حالات الدهس انخفضت أيضاً نسبة 14 % خلال العام الماضي، 156 حادثاً، مقارنة بعام 2016م، والذي سجل 182 حادثاً، وتم تنظيم 17 حملة توعوية، شارك بها 60 جهة حكومية وخاصة، واستفاد منها نحو 175 ألف شخص، ونفذت 4 حملات تفتيشية لضبط الشارع المروري، تحقيقاً للتوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية 2017-2021، الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً.