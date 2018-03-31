دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في بناية من دون إصابات

تمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق في واجهة إحدى البنايات في منطقة بر دبي من دون إصابات بشرية، بينما لحق 3 مركبات كانت متوقفة أسفل البناية أضرار بليغة.

وقال العميد راشد خليفة البوفلاسة مساعد المدير العام للإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني في دبي لـ«البيان» إن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات شرطة دبي أول من أمس في الساعة 6:40 دقائق مساء يفيد باندلاع حريق في إحدى البنايات بمنطقة بر دبي .

وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ إلى موقع البلاغ وتبين أن الحريق في واجهة البناية حيث بدأ في لوحة الإعلانات أعلى البناية وانتشر إلى الأسفل وطال واجهتها ونتج عن الحريق تساقط أجزاء من التكسية على السيارات المتوقفة أسفل البناية. وأضاف أنه تم الاستعانة بفرق الإطفاء والإنقاذ من مركزين قريبين من موقع الحريق وتم إخلاء المبنى بالكامل في وقت قياسي حفاظاً على أرواح السكان.

كما تم التواصل مع أصحاب السيارات المتوقفة لتحريكها بعيداً إلى منطقة آمنة، منوهاً بالتنسيق مع المكتب العقاري المسؤول عن البناية وقد حضر إلى موقع الحريق فريق من الأدلة الجنائية في شرطة دبي لتحديد أسباب وقوع الحادث وإصدار التقارير للجهات المختصة. ودعا شركات الإعلانات إلى ضرورة التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والتدقيق عليها من حين لآخر حفاظاً على الأرواح والممتلكات.