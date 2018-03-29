سنة حبساً لعربي زوّر محرَّرين رسميين

قضت محكمة جنايات عجمان بالحبس سنة على المتهم ( ا، س) عربي الجنسية (39 عاماً) وغرامة بقيمة 15 ألف درهم وإبعاده عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة، وذلك لقيامه بتزوير محررين رسميين وخداعة للمجني عليه عربي الجنسية، بانه يستطيع القيام بإلغاء الإبعاد الخاص بزوجته.

وتشير تحقيقات النيابة العامة بان المتهم ارتكب تزويرا في صورة محررين رسميين وهما عبارة إلغاء إبعاد وتصريح مغادرة منسوب صدورهما للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بإمارة دبي، وذلك بقيامه بإدخال تغييرٍ على المحرر بالحذف والإضافة لبيانات زوجة المجني عليه وذلك لاستعمالها للغرض الذي من اجله زورت، واستعمل المحررين الرسميين المزورين وإرسالهما للمجني عليه.

واستلم المتهم مبلغ 15 ألف درهم من المجني عليه بحجة انه قام بدفع قيمة مخالفات وأتعاب خاصة بعملية إلغاء الإبعاد، وعند ما ذهب المجني عليه لإصدار تأشيرة لزوجته إلا أنها رفضت من الجهة الرسمية وتم إخباره بأنها عليها إبعاد ولا يمكن أن تستخرج لها تأشيرة مرة أخرى وتوجه المجني عليه إلى الشرطة وقام بفتح بلاغ ضد المتهم.

وبينت الأدلة المرسلة من هاتف المتهم إلى هاتف الشاكي وتفاصيل المبالغ المالية التي طلبها المتهم نظير الخدمات التي يقدمها تسلمه مبلغ 15 ألف درهم.