إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال في حادث سير برأس الخيمة

تعرض 6 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال لإصابات متفاوتة إثر حادث انحراف مركبة واصطدامها بـ 3 مركبات أخرى في أحد الطرق بإمارة رأس الخيمة.

وأشار العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة بشرطة رأس الخيمة إلى تلقي غرفة العمليات بالقيادة العامة بلاغاً صباح أمس يفيد بوقوع حادث تصادم لأربع مركبات، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ.

وأضاف: عند المعاينة الأولية تبين وقوع الحادث نتيجة انحراف احدى المركبات ثم اصطدامها بثلاث مركبات أخرى، وأسفر عن وقوع 6 إصابات متفاوتة للسائق الإماراتي 40 عاماً وإصابة ابنه الذي كان برفقته بإصابات بسيطة ويبلغ من العمر 4 أعوام، وإصابة شخص أفريقي الجنسية 35 عاما بإصابات بسيطة برفقة زوجته 34 عاما وابنيهما 11 عاما و6 أعوام بإصابات بسيطة، بينما لم يقع للآخرين أية إصابات تذكر، وتم نقل المصابين جميعا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم تحويل ملف الحادث للجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

وناشد الصم السائقين بضرورة ترك مسافة كافية بين المركبات لمنع وقوع الحوادث المرورية الناتجة عن توقف المركبة بشكل مفاجئ، ودعاهم إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالقواعد والتعليمات المرورية المعمول بها على مستوى الدولة.