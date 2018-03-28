يقتل زميله تحت تأثير الكحول

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أمس، عامل بناء آسيوياً، بتهمة قتل زميله في العمل والسكن طعناً بسكين وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، بسبب شجار نشب بينهما ليلاً داخل مقر السكن الكائن في صناعية جبل علي الأولى.

وأوضحت النيابة العامة في أوراق الواقعة التي جرت في 8 من ديسمبر الماضي أن المتهم البالغ من العمر 26 عاماً توجه إلى غرفته وأحضر سكيناً وطعن بها المجني عليه في صدره مرتين، قاصداً إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته، مضيفة إن الجريمة ارتبطت بجريمة أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان اعتدى على سلامة مجنيّ عليه ثانٍ بأن طعنه بالسكين ذاتها التي قتل فيها الضحية الأولى، واحدث به إصابات أقعدته عن أعماله لنحو 20 يوما.

وشهد عامل بناء على معرفته بالجاني والمجني عليه المقتول، ويقطن معهما في المكان عينه، بأنه في مساء يوم الواقعة سمع صوت مشاجرة خارج غرفته، ولما خرج وجد المتهم والمجني عليه الأول يتشاجران ويشتبكان بالأيدي، قبل أن يتوجه «الأول» الذي كان مخمورا إلى المطبخ ويحضر سكينا ويطعن بها «الثاني» الذي نقل إلى المشفى عن طريق الإسعاف، فيما تعرض هو إلى إصابة بيده اليمنى أثناء محاولة إنهاء الشجار.