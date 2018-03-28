تضرر 7 مركبات بسقوط رافعة بناء في أبوظبي

سقطت رافعة في موقع بناية قيد الانشاء أمس، بمنطقة النادي السياحي بأبوظبي دون وقوع إصابات بشرية.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى بلاغا أمس (الاثنين) يفيد بسقوط رافعة بناء، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني ودوريات الإسعاف، ودوريات الشرطة المختصة إلى الموقع، وباشرت إجراءاتها في مثل هذه الحوادث.

وقال العميد محمد معيوف الكتبي مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي إن الحادث أدى الى تضرر 7 مركبات كانت متوقفة في منطقة وقوع الرافعة.

ودعا أصحاب شركات البناء والمقاولات إلى توفير جميع وسائل وأدوات السلامة في مواقع العمل والتأكد من إجراء عمليات الصيانة الدورية للرافعات.