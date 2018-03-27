إصابات متفرقة في تصادم 4 مركبات برأس الخيمة

تعرض 6 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال لإصابات متفاوتة إثر حادث انحراف مركبة واصطدامها بـ3 مركبات أخرى في أحد طرق رأس الخيمة.وأشار العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة بشرطة رأس الخيمة إلى تلقي غرفة العمليات بالقيادة العامة بلاغا صباح أمس يفيد بوقوع حادث تصادم لأربع مركبات، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وعند المعاينة الأولية تبين وقوع الحادث نتيجة انحراف إحدى المركبات ثم اصطدامها بـ3 مركبات أخرى، وأسفر عن وقوع 6 إصابات متفاوتة للسائق الإماراتي (40) عاما وإصابة ابنه الذي كان برفقته بإصابات بسيطة ويبلغ من العمر 4 أعوام، وإصابة شخص أفريقي الجنسية 35 عاما بإصابات بسيطة برفقة زوجته 34 عاما وابنيهما 11 عاما و 6 أعوام بإصابات بسيطة، بينما لم يقع للآخرين أية إصابات تذكر.