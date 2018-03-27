مهاجم الشاب الإماراتي في لندن: «مجنون وأفتخر»

وجهت محكمة ويستمينيستر البريطانية إلى شاب عراقي تهمة الاعتداء بعد تعرض سائق إماراتي لهجوم عنيف وتخريب سيارته الفاخرة بشعارات مسيئة في شوارع لندن.

ووفقاً لتقارير إعلامية بريطانية حضر العراقي عدنان موسى باسم (24 عاما) أولى جلساته في المحكمة أمس الاثنين بعد اعتقاله يوم السبت.

وكان فيديو قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهر الشاب الإماراتي عبد الله الحوسني، وهو يتعرض للاعتداء خلال وجوده داخل سيارته من طراز مرسيدس (إس يو في).

وقبل لحظات من الهجوم العنيف، كان المهاجم المقنع قد شوه العديد من سيارات الخليجيين في المنطقة بكتابة كلمة "حرب" وكلمات متطرفة باستخدام عبوة للصبغ.

ويصف المهاجم عدنان موسى نفسه على صفحته الخاصة في انستغرام بأنه "شاب مجنون وفخور للغاية بذلك... شخص لطيف ولكن لن يعجبك مظهره حين يغضب.. شخص يحاول إلهام الأشخاص الضائعين والمجانين" .

وقال الحوسني، وهو مدرس لإدارة الأعمال في جامعة بلندن، إن رجلين لبنانيين كانا يعملان في مطعم قريب هرعوا لمساعدته وحاصروا المهاجم إلى أن وصلت الشرطة.

وأضاف أن هذه ليست الحادثة الأولى التي تتعرض فيها سيارات الخليجيين للتخريب في لندن.