شرطة الشارقة تحقّق 45 % انخفاضاً في الجرائم المقلقة

انخفضت الجرائم المقلقة في الشارقة 45%، فيما سجلت جرائم السرقات تراجعاً بنسبة 52%.

وأوضح اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أن النتائج الأمنية التي حققتها الإمارة خلال الفترة الماضية، تعزز جهود الأمن وزيادة الشعور بالأمان، وكذلك العمل على تقليل الحوادث ونوعية الجرائم المقلقة، مشيراً إلى أن هناك 121 خدمة تقدم من قبل القيادة الأمنية للمستفيدين في كافة القطاعات.

جاء ذلك خلال ملتقى الاستدامة الاقتصادية لعام 2018 الذي نظم بالتعاون مع غرفـة تجارة وصناعة الشارقة، وحضره ممثلون من قطاعات الأغذية والصناعة والفنادق والذهب والشقق السكنية والسيارات المستعملة ورجال الأعمال بصورة عامة، على أن البيئة الاقتصادية في الإمارة بيئة جاذبة لاستقطاب المشروعات والشركات وأصحاب الأعمال، والاستماع للآراء والملاحظات لتداركها.

نتائج

وأكد القائمون على (المنطقة الأمنية) بالشارقة، أن نسب الأمن والأمان تتزايد في الإمارة بصورة واضحة، كما إن القطاع الأمني استطاع خلال الفترة الماضية تحقيق نتائج إيجابية مرضية ما عزز الشعور بالأمن والأمان والانخفاض بأعداد الجرائم المقلقة، والحوادث المرورية وزيادة رضا المتعاملين مع الدوائر الأمنية المختلفة بالإمارة، مبينين أن النسب في تزايد عاماً بعد عام، في ظل وجود حملات تنظم وإجراءات تتخذ ومبادرات تطبق وتحديث وتيسير للخدمات على أرض الواقع.

وشارك في الملتقى كبار الضباط بمنطقة الشارقة الأمنية وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالإمارة ونخبة من كبار رجال وسيدات الأعمال في الدولة وممثلي الفعاليات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، كما عرض خلاله أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال تعزيز الأمن والأمان، بالإضافة إلى عرض أبرز إنجازات وزارة الداخلية في المجال الأمني والخدمي، ضمن مسيرة إنجاز الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية دولة الإمارات2021 «بأن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة»، إلى جانب عرض نتائج المؤشرات الوطنية للدولة.