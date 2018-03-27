حريق بناية يكشف تعطّل أجهزة الإنذار وطفايات الحريق

كشف حريق اندلع، أمس، في بناية سكنية في رأس الخيمة، عدم عمل أجهزة الإنذار وطفايات الحريق، واستخدم دفاع مدني رأس الخيمة «سارينة» آليات الإطفاء لإخلاء بناية سكنية من قاطنيها بعد اندلاع الحريق، وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، حيث حالت سرعة انتقال رجال الإطفاء دون وقوع إصابات أو انتقال النيران إلى باقي الشقق السكنية.

وأوضح العميد محمد عبدالله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، أن بلاغاً ورد لغرفة العمليات عن نشوب الحريق في إحدى الشقق السكنية بمنطقة خزام، ليتم تحريك فرقتي إطفاء من مركز الإدارة وأخرى من نقطة المرور، إلى موقع الحادث، حيث تم إخلاء جميع السكان وإخراجهم من البناية السكنية، ومحاصرة النيران المشتعلة بغرفة النوم ومنعها من الوصول إلى باقي الشقق.