شرطة رأس الخيمة تبحث عن شاب تغيّب منذ الخميس

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن تغيب الشاب حميد محمد سالم المقبالي، خليجي الجنسية، عن منزل أسرته منذ 4 أيام، ويبلغ من العمر 25 سنة، ويعاني الشاب من اضطرابات نفسية، وحثت الشرطة أفراد المجتمع على المساعدة والبحث عن الشاب المفقود والتواصل معها في حال التعرف إليه أو التوصل لمكان وجوده.

وأوضح عبدالله الشحي، زوج شقيقة المتغيب، أن المقبالي خرج من منزل العائلة في منطقة النخيل ولم يعد حتى الآن، لافتاً إلى أنه ترك متعلقاته الشخصية وأوراقه الثبوتية في المنزل، وخرج مرتدياً ملابس النوم في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس الماضي، وذلك بعد الرجوع لكاميرات المراقبة في المنزل للتأكد من خروجه أو بقائه في المنزل.

وأشار إلى أن المقبالي، يعيش في منزل شقيقته بمنطقة النخيل منذ عامين، ويعاني من حالة عصبية واضطرابات نفسية، وبعد تغيبه لساعات طويلة بدأنا بالبحث عنه في مختلف مناطق رأس الخيمة، ولم نعثر عليه أو معلومات ترشدنا إلى مكان وجوده، حيث واصلنا البحث عنه داخل المستشفيات ولم نعثر عليه.

وأضاف: وفي مساء يوم السبت قمنا بتقديم بلاغ لدى شرطة رأس الخيمة، والتي قامت بدورها بالبدء في البحث معنا عن مكان وجوده، مؤكداً أن العائلة تعيش حالة من القلق على سلامته، خاصة وأنه لم يتغيب عن المنزل لمدة طويلة، مناشداً أفراد المجتمع بالمساعدة في البحث والإرشاد عن مكان وجوده.

وأهابت بكل من يتعرف عليه أو يتوصل إلى مكان وجوده سرعة الاتصال على الرقمين التاليين: 072356666 أو 0507669229.