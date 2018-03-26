بالفيديو.. اعتداء غامض على شاب إماراتي في لندن

تعرض شاب إماراتي، لاعتداء غامض صباح أمس الأحد من شخص مجهول بينما كان داخل سيارته من نوع مرسيدس (جي كلاس – إس يو في) في ميدان سكوير تايمز في حي وايتشابيل الراقي بلندن.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشاب العربي المجهول وهو يقترب من الإماراتي عبدالله الحوسني خلال وجوده في العاصمة البريطانية لندن ويوجه له لكمات على رأسه عبر نافذة السيارة باستخدام عبوة للصبغ كان قد استخدمها لتشويه سيارة الحسني وغيرها من سيارات الخليجيين بكتابة كلمة "War" وتعني الحرب.

الحوسني قاوم الاعتداء بشدة وتمكن من السيطرة على الشاب ومحاصرته، وبمساعدة لبنانيين من مطعم قريب تمكن من التضييق على المعتدي لحين وصول الشرطة.

ونشر الحوسني فيديو على مواقع التواصل يطمئن فيها الجمهور على حالته بعد انتشار فيديو الاعتداء. وقال "ردة فعلي كانت طبيعية فقد تعودنا منذ صغرنا على عدم السكوت عن الحق، هذا أمر غرسه فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،. أنا الآن بخير والحمد لله وأشكر جميع من سألوا عني".

لحظه القاء القبض علئ الجزائري الذي يشوه سيارات الخليجيين ، شكرا الاماراتي عبدالله الحوسني pic.twitter.com/T3BvHJAi9d — ابو ضيدان الفغم (@Abdulllaha555) ٢٥ مارس، ٢٠١٨