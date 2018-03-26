شرطة أبوظبي تضبط 866 شخصا قادوا مركبات بدون رخصة

أعلنت شرطة أبوظبي انها ضبطت 866 شخصاَ خلال عام 2017 قادوا مركبات بدون رخصة مؤكدة أنه لن يكون هناك أي تهاون وسيتم اتخاذ إجراءات قضائية بحق المخالفين.

وشدد العميد احمد الحنطوبي نائب مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، و حمل ترخيص المركبة ورخصة القيادة السارية المفعول وتقديمها لعناصر ودوريات المرور والشرطة عند الطلب.

وأضاف: بحسب قانون السير والمرور فإنه يحظر قيادة المركبات دون رخصة قيادة صادرة من الجهة المعنية او برخصة لا تسمح له قيادة ذات نوع المركبة، حيث تنص المادة 51 من قانون السير والمرور الاتحادي، على أنه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبات.

ولفت إلى تشديد الرقابة لضبط السائقين في حال قيادتهم المركبات بدون رخصة وتقديمهم الى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، داعيا أولياء الأمور إلى عدم السماح للأبناء غير المرخصين بقيادة المركبات لحمايتهم من التسبب في الحوادث المرورية وذلك في إطار الحرص على سلامة أبنائهم.

وأوضح الحنطوبي أن أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم الذين تقل أعمارهم عن "18 عاما" بقيادة مركبة على الطريق وتعريض حياة أبنائهم والآخرين للخطر، يتم مسائلتهم طبقا لقانون الأحداث الجانحين لتعريضهم للخطر، كما أنه لا يجوز لأي شخص مسؤول عن مركبة ميكانيكية، أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة تخوله قيادتها.