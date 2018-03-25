10 سنوات سجناً للصحافي قاتل زوجته بالمطرقة

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي صباح اليوم حكما بسجن فرانسيس ماثيو كبير المحررين في صحيفة "غلف نيوز" المتهم بقتل زوجته أثر خلاف بينهما.

وكانت الهيئة استمعت في الجلسة الماضية الى مرافعة محامي الدفاع والتي قال فيها "الأخير" ان المتهم لم يكن يقصد قتل المجني عليها، وان ما حدث هو نتيجة خلاف عائلي بينهما.

وأنكر ماثيو في أولى جلسات محاكمته العام الماضي تعمده القيام بهذا الفعل الاجرامي، وقال للهيئة القضائية في "جنايات دبي" في ذاك الوقت :" لست مذنبا".