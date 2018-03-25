ضبط مالك الكلاب المفترسة في الفجيرة

تمكنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بعد البحث والتحري من التوصل إلى معلومات وافية عن واقعة مهاجمة كلاب مفترسة لطفل على شاطئ منطقة الفصيل وتضبط مالك الكلاب، بعد أن توصلت إدارة التحريات والمباحث الجنائية من خلال الأدلة إلى أن الطفل عمار كان يقتاد كلباً من فصيلة شرسة برفقة شقيقه الأكبر وصديقيه اللذين كانا يقتادان كلباً آخر على الشاطئ يوم الواقعة وقد قام الكلبان بمهاجمة الطفل عمار حيث تدخل بعدها شقيقه وأصدقاؤه لتخليصه منه.

ومن خلال التحقيق مع الأطراف اعترف أحدهم بأن الكلاب تعود إليه وبسؤاله عن مكانها أفاد بأنه قام بإخفائها لدى أحد الأشخاص بمنطقة القرية ومن ثم تم نقلها إلى منطقة البدية حيث تم جلب الكلاب والتحفظ عليها في قسم الكلاب البوليسية بشرطة الفجيرة. وتؤكد شرطة الفجيرة بعد كشف تفاصيل الواقعة أنه لا صحة لما ذكره الطفل في وقت سابق لأحد وسائل الإعلام بشأن مهاجمته من قبل كلاب سائبة.وعليه فإنه جار استكمال الإجراءات القانونية مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة. وناشدت شرطة الفجيرة الجمهور الابتعاد عن مثل هذه السلوكيات التي لا تمت لمجتمعنا بصلة كما أنها تعرض حياة الآخرين للخطر.