84 % انخفاض التعامل الحضوري في شرطة دبي

أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي للتميز والريادة لـ «البيان» «أن المرحلة الأولى لاستخدام التعامل الذكي في المعاملات، تضمنت إيقاف تقديم 5 خدمات وتحويلها من حضورية إلى ذكية، وثبت من خلال متابعة إنجازها، أنها حــققت انخفاضاً في نسبة المتــــعاملين لمراكز الشرطة بنحو 84 %.

فيما تم تطبيق المرحلة الثانية من خطة التحـــول الذكي لتقديم خدماتها عبر تحويل 13 معاملة أخرى.

رسوم

قامت شرطة دبي، بفرض رسوم على 18 خدمة، وذلك في إطار تحولها إلى النظام الذكي، وخفض تقديم الخدمة حضورياً، توفيراً لوقت وجهد المتعاملين، داعية الجمهور إلى اعتماد التطبيق أول الموقع الإلكتروني للحصول على الخدمة بشكل متكامل، دون الحاجة لمراجعة مراكز الشرطة أو أي من منافذ شرطة دبي.

وأفاد اللواء العبيدلي بأن قرار تحويل الخدمات إلى ذكية، يأتي التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتقليل نسبة المراجعين لكافة المراكز الحكومية بنسبة 80 في المئة حتى عام 2018.

منوهاً بأنه منذ تطبيق المرحلة الأولى وفرض رسوم تتراوح بين 100 إلى 300 درهم على الخدمات في حالة إصرار المتعامل على الحصول عليها حضورياً، شهدت تلك المعاملات ارتفاعاً في التواصل الذكي.

تطبيقات

وأضاف أن هذه الخدمات، يستطيع أي متعامل إنجازها من خلال الخدمات الذكية، التي توفرها شرطة دبي على موقعها الإلكتروني.

، وعبر تطبيقاتها الذكية، من خلال شاشات اللمس المتوفرة في المراكز التجارية في دبي والدولة، مبيناً في الوقت ذاته، سيتمكن العميل الذي سيحضر للتقديم لأي من هذه الخدمات في مركز الخدمة، إلى التدريب وتعليمه كيفية الحصول على الخدمة الإلكترونية من خلال التطبيقات الذكية.

لافتاً إلى أنه ستكون هناك خطة تسويق للخدمات التي سيتم الاكتفاء بتنفيذها عبر التطبيقات الذكية، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، من صحف وإذاعة وتلفزيون ووكالات أنباء، إلى جانب الإعلانات، والترويج من خلال الواجهات الإلكترونية.