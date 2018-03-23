كلب يهاجم مراهقاً ويصيبه في رقبته وساقه بالفجيرة

أصيب مراهق مواطن يدعى عمار محمد (15 عاما) بجروح في رقبته وساقه ، بعدما عضه كلب سائب في منطقة شاطئ مظلات الفصيل أثناء تجوله ولعبه مع شقيقه وبعض أصدقائه،

حيث نقل عمار إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وتسرد أم علي خالة الطفل قصة هجوم الكلب على عمار عندما كان يلعب مع رفاقه على شاطئ الفصيل ، حيث هاجمهم كلب ضال ليتمكن من عمار وينقض على رقبته بشراسة وعضه في ساقه مما دفعه للصراخ ، ليقوم أصدقاؤه وشقيقه بضرب الكلب في محاولة لتخليصه منه ، حتى تدخل رجل كان متواجداً في المكان أمسك بالكلب لإجباره على إفلات ساقه حتى نجح ، ليقوموا بنجدته والإسراع به إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج .

وأوضحت الخالة ان ابن شقيقتها يعيش حالة نفسية صعبة بعد تعرضه للهجوم الشرس الذي ترك أثره السيئ في نفس الطفل عمار ، حيث يعيش حالة من الفزع والخوف منذ دخوله المستشفى ، ويتخيل الحادث طوال الوقت .

وطالبت أم علي الجهات المختصة باجراءات صارمة للتخلص من الكلاب السائبة التي تهدد سلامة الناس في الأماكن العامة وتشكل خطورة على حياتهم .