وفاة مواطن إثر حادث تدهور مركبته في رأس الخيمة

توفي مواطن عشريني متأثراً بجروحه البليغة بعد وقوع حادث انحراف وتدهور مركبته التي كان يستقلها بمفرده بإحدى الطرق في إمارة رأس الخيمة.

وأشار النقيب إبراهيم سيف المزروعي مدير فرع المرور والدوريات بمركز شرطة الدقداقة الشامل إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات عند تمام الساعة 9.25 مساء يوم الأحد الماضي، يفيد بتعرض إحدى المركبات إلى حادث انحراف مفاجئ ثم تدهورها عدة مرات، وعلى الفور تحركت الدوريات وسيارات الإسعاف التابعة للإسعاف الوطني لمكان الحادث، وتم نقل المصاب فوراً إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه قد فارق الحياة صباح أمس متأثراً بجروحه البليغة، وتم نقل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.