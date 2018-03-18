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نيابة دبي تحيلها لمحكمة الجنح

القبض على امرأة تجري عمليات تجميل من دون ترخيص

المصدر:
  • البيان الالكتروني
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أحالت النيابة العامة بدبي امرأة زاولت مهنة الطب البشري في شقتها من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة في الدولة.

وصرحت ميترا ابراهيم مدني، وكيل نيابة بنيابة بر دبي، أن المتهمة تستقبل الراغبات في إجراء عمليات تجميلية باستخدام منتجات التجميل والابر والأدوية، وتم ضبط المتهمة متلبسة، وقد قبضت مبلغ 1100 قبيل شروعها في وخز إبرة تكبير شفاه لإحداهن.

وذكرت أنه بعد التحقيقات وسماع شهود الاثبات وتوافر الأدلة تمت إحالتها إلى محكمة الجنح والمخالفات عن تهمتي مزاولة الطب البشري من دون ترخيص وحيازة آلات وعدد طبية لمزاولة مهنة الطب البشري من دون ترخيص والمعاقب عليها بالمواد في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وتعديلاته، وتمت إحالتها الى محكمة الجنح والمخالفات لمعاقبتها أشد العقوبات طبقا لمواد الاتهام.

ونوهت ميترا مدني بأن القيام بممارسات طبية مخالفة لقوانين الصحة أمر من شأنه تعريض حياة الآخرين للخطر، حيث إنه يهدد صحة وسلامة أفراد المجتمع، كما أن لجوء البعض الى تلك الأماكن غير المرخصة يعرضهم للمساءلة القانونية.

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