مسن آسيوي آخر ضحايا النصب بصورة فتاة شقراء

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي أمس، عن تعرض مدير آسيوي في أواخر الستينيات من العمر إلى عملية نصب واحتيال وحجز وهتك عرض، من قبل شاب أفريقي.

وأخرى هاربة من جنسيته، سرقا منه نحو 44 ألف درهم، بعد استدراجه إلى الشقة الفندقية التي كانا يقيمان فيها بصورة فتاة شقراء تروج خدمات التدليك. وبحسب حيثيات القضية، فإن المتهميْن، سرقا بالإكراه نحو 40 ألف درهم، وهاتفين متحركين بقيمة 4 آلاف درهم، وبطاقتي صراف آلي، تعود جميعها إلى المجني عليه، حيث وضعا مع آخرين هاربين إعلاناً في الشبكة العنكبوتية لتقديم خدمات التدليك، وأدرجوا صورة لفتاة أجنبية من ذوات البشرة الشقراء، لجذب الضحايا.