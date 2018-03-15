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الإسعاف الجوي ينقذ آسيوياً لدغته أفعى في أعلى الجبال رأس الخيمة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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تمكن فريق الإسعاف والإنقاذ التابع لجناح الجو بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من إنقاذ وإسعاف آسيوياً في العقد الثالث من عمره لدغته أفعى مساء أمس في إحدى جبال الإمارة.

وتفصيلاً ، يشير العقيد طيار سعيد راشد اليماحي رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند الساعة (5:00) مساء أمس ، يفيد بتعرض أحد الأشخاص وهو من الجنسية الآسيوية إلى إصابة بسبب لدغة أفعى ، وعلى الفور تحركت إحدى طائرات القسم إلى مكان البلاغ ، وقامت بالبحث والوصول إلى الموقع وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وإيصاله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم .

وناشد اليماحي أفراد المجتمع بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند ارتياد المواقع الجبلية والبرية ، مؤكداً جاهزية القسم وأفراده لتلقي كافة البلاغات على مدار الساعة وبذل كافة الجهود لعملية الانقاذ والاسعاف التي تسهم في انقاذ حياة الجميع . 

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