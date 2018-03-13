6 أشهر حبساً لسارقي «الفلل المظلمة»

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس عدة أحكام، من بينها معاقبة 5 آسيويين أدينوا بالسطو على فيلا بروفيسور أميركي، وسرقة مصوغات ذهبية وساعات ومنقولات ثمينة ومبالغ مالية نقدية تقدر قيمتها جميعاً بنحو 50 ألف درهم، بحبسهم 6 أشهر والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء محكوميتهم.

وأشارت التحقيقات إلى أن الجناة احترفوا سرقة المنازل والفلل «المظلمة» الخالية من السكان، من خلال إعداد خطة محكمة للسطو عليها، وتقسيم الأدوار بين المجرمين، وتسور الجدران الخارجية لها، واستخدام أدوات حادة في خلع أقفال الغرف والوصول إلى أي شيء ثمين قد يقع تحت أيديهم وفي مرمى عيونهم.

شهادة المجني عليه

وشهد المجني عليه في تحقيقات النيابة بأن الفيلا خاصته الواقعة في منطقة مردف، تعرضت للسرقة بعد سفره ومغادرته الدولة بثلاثة أيام، وبأنه علم بواقعة السرقة من خلال المزارع الذي يقوم على رعاية ري المزروعات الموجودة فيها، وهو ما دفعه إلى قطع إجازته والعودة إلى الدولة بعد خمسة أيام على مرور الواقعة من أجل متابعة التحقيقات، والوصول إلى الجناة الذين عاثوا في الفيلا ومقتنياتها خراباً أثناء عملية السطو والسرقة، عطفاً على أنهم متورطون في بلاغات سرقة منازل مشابهة.

3 شهور والإبعاد

وفي قضية سرقة أخرى، عاقبت الهيئة القضائية في «الجنايات» عاملة تنظيف أفريقية لتورطها بسرقة إكسسوارات ذهبية ونقود بعملات مختلفة من منزل ربة بيت عربية.

وبحسب شهادة المجني عليها، فقد أبلغت النيابة العامة أن المذكورة تعمل لدى الأسرة بنظام الساعات اليومية، وأنها تفاجأت يوم الواقعة باختفاء قلادات ذهب وحلق أذن، ومبالغ مالية من غرفة نومها كانت مخبأة داخل صندوق، وخزانة ملابس.