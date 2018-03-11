إصابة 5 عمال آسيويين إثر انفجار أسطوانة غاز بعجمان

أسفر انفجار أسطوانة غاز في مصنع لتعبئة الغاز بمنطقة الجرف الصناعية بعجمان، أول من أمس عن إصابة 5 آسيويين أحدهم إصابته بليغة نقل بواسطة الإسعاف الوطني إلى مستشفى الشيخ خليفة.

وحول ملابسات الحادثة أفاد النقيب علي المرزوقي الضابط المناوب أن غرفة العمليات تلقى بلاغاً عند الساعة 15:22 يفيد بانفجار أسطوانة غاز في أحد مصانع التعبئة بالمنطقة الصناعية، وعلى الفور انتقلت فرق الإطفاء والإنقاذ وسيارات الإسعاف الوطني إلى الموقع، وتبين أن الحادث وقع أثناء قيام العمال بوضع ملصق على فتحة الأسطوانة باستخدام الحرارة، التي أدت إلى انفجار الأسطوانة ونشوب حريق في 7 أسطوانات أخرى، وإصابة العمال بإصابات مختلفة.

وأشار المرزوقي إلى أنه تم إسعاف 4 عمال في الموقع، والخامس نقل إلى المستشفى لإصاباته البليغة، مشيراً إلى أنه بعد أن انتهت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق في الأسطوانات والتأكد من سلامة المكان، سلمت الحادث للجهات المختصة في الإمارة لاستكمال بقية الإجراءات.

وناشد الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، أصحاب مصانع الغاز بضرورة الالتزام بتطبيق معايير الأمن والسلامة والتأكد أثناء التعبئة باستخدام وسائل آمنة، وأبعاد الأسطوانات عن أماكن سريعة الاشتعال، وحفظ الأسطوانات في أماكن مناسبة لتخزينها، وذلك حفظاً على سلامة العاملين والممتلكات.