دبي للإحصاء: انخفاض تكاليف البناء بدبي في الربع الثالث

المصدر: دبي- البيان

سجل الرقم القياسي العام لتكاليف البناء، انخفاضاً بنسبة 0.64 % خلال الربع الثالث 2020، مقارنة بالربع الثاني من عام 2020. وتبين أن أسعار تكاليف البناء انخفضت بنسبة 0.67 % للمباني السكنية، كما انخفضت بنسبة 0.52 % للمباني غير السكنية.

وكذلك عند مقارنة الأرقام القياسية لتكاليف البناء خلال الربع الثالث 2020، مع الربع الثالث 2019، نلاحظ انخفاض تكاليف البناء بنسبة 2.11 %، حيث انخفضت تكاليف البناء للمباني السكنية بنسبة 2.20 %، وللمباني غير السكنية بنسبة 1.80 %.

سجل الرقم القياسي العام لتكاليف البناء انخفاضاً بنسبة 0.64 %، مقارنة بالربع الثاني 2020، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني بنسبة 1.08 %، والتي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 1.11 %، ومجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.57 %.

كذلك انخفضت تكاليف البناء بنسبة 0.67 % للمباني السكنية، نتيجة لانخفاض أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية، بنسبة 1.11 %، والتي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 1.14 %، ومجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.57 %.

كما انخفضت تكاليف البناء بنسبة 0.52 %، للمباني غير السكنية، حيث انخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني غير السكنية، بنسبة 0.98 %، والتي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 1.00 %، ومجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.58 %.

وعلى الصعيد السنوي، سجل الرقم القياسي العام لتكاليف البناء، انخفاضاً بنسبة 2.11 %، نتيجة لانخفاض أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني، بنسبة 3.55 %، والتي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار كل من مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 3.55 %، ومجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.47 %.

كذلك انخفضت تكاليف البناء بنسبة 2.20 % للمباني السكنية، نتيجة لانخفاض أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية بنسبة 3.59 %، والتي جاء انخفاضها، نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 3.60 %، ومجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.46 %.

كما انخفضت تكاليف البناء 1.80 % للمباني غير السكنية، حيث انخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني غير السكنية 3.37 %، والتي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.48 %، ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 3.37 %.

وحافظت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى على استقرارها لكافة أنواع المباني، منذ الربع الثالث 2019.

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