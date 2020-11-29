سفير الإمارات غير المقيم يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الكونغو

المصدر: كينشاسا - وام

قدم هزاع محمد فلاح القحطاني، أوراق اعتماده إلى فليكس تشيسكيدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، سفيراً غير مقيم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية، وذلك في مقر الرئاسة في كينشاسا.

ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبه حمل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

ومن جانبه أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكونغو، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

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