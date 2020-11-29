المواقف مجانية خلال عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مجانية رسوم المواقف السطحية بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر إلى الساعة 7:59 من صباح يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020.

وفي السياق ذاته، نوّه المركز بضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بتنظيم وإدارة المواقف العامة في جميع الأوقات، وعدم الوقوف في الأماكن الممنوعة، وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، مشدداً على أهمية استخدام المواقف العامة حسب الأحقية وعدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً حتى الساعة 8:00 صباحاً.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن المركز أن عمل مراكز إسعاد المتعاملين عن بُعد سيتوقف خلال الإجازة، على أن يُستأنف يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2020. وتقوم مراكز إسعاد المتعاملين حالياً بخدمة الجمهور عن بُعد، تحت شعار "خدماتنا من منزلك.. ملتزمون بخدمتكم"، من خلال استقبال المعاملات عن طريق الموقع الالكتروني للمركز www.itc.gov.ae، والبريد الالكتروني customer.care@itc.gov.ae ومركز الاتصال المجاني 80088888، بالإضافة إلى تطبيق دربي “Darbi” للهواتف الذكية، وذلك في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وفيما يتعلق بخدمات وتواقيت عمل الحافلات العامة والعبارات في إمارة أبوظبي فستكون حسب الجداول الزمنية المتبعة أثناء أيام العطل الرسمية وأيام الجمعة دون أي تغيير.

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