الاحتفال الرسمي باليوم الوطني « غرس الاتحاد » يبث عبر شاشات فوكس سينما مجاناً

المصدر: أبو ظبي ـ البيان:

سيُبث الاحتفال الرسمي باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة «غرس الاتحاد» مجاناً في صالات فوكس سينما الموزعة في مختلف أرجاء الدولة يوم 2 ديسمبر، وسيتمتع الجمهور بفرصة مشاهدة الاحتفال الاستثنائي مع العائلة والأصدقاء في الصالات الحديثة في فوكس سينما في كل من أبوظبي والعين ودبي مجانا، علماً أنه سيتم إتاحة مجموعة مقاعد محدودة والتي تتطلب الحجز المسبق تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كوفيد-19 التي فرضتها الجهات المعنية.

ويتضمن العرض منحوتة فنية عائمة فوق سطح البحر مضاءة بصور رقمية تستعرض فقرات مستوحاة من قصة دولة الإمارات وقيمها العريقة.

سيبث الاحتفال، الذي يقام في أبوظبي، على الهواء مباشرة للجمهور من ملايين المتابعين داخل الإمارات وخارجها، ليتيح بذلك للجميع التضامن معاً والمشاركة في الاحتفال بأمان في منازلهم.

وتولى تصميم العرض فريق من المبدعين الإماراتيين بالتعاون مع المخرجة الفنية إس ديفلين، التي سبق لها أن شاركت في تقديم أعمال ضخمة تدمج الموسيقى واللغة والضوء. كما صممت ديفلين الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لندن 2012، وحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو 2016، وجناح المملكة المتحدة في إكسبو دبي 2020.

وسيتمكن الجمهور من الحجز مجانًا من خلال:

www.uaenationalday.ae/ar/celebration

لمشاهدة العرض مجاناً في صالات فوكس سينما في المواقع التالية: وفي أبو ظبي: ياس مول ، مارينا مول، نيشن تاورز، وفي دبي مول الإمارات وفي العين الجيمي مول

سيُكشف عن مزيد من التفاصيل حول محتوى العرض في الأيام القليلة قبل الاحتفال الذي من المتوقع أن يكون واحداً من أكثر الاحتفالات تشويقاً على الإطلاق.

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