المنطقة الإبداعية - ياس تفتتح أبوابها أواخر 2021

المصدر: وام

أعلنت " توفور54 "أبوظبي أنها ستفتتح المنطقة الإبداعية- ياس، الوجهة العصرية الحاضنة لمجتمع صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي في أبوظبي، خلال الربع الاخير من العام القادم، لتستقبل مجموعة متنوعة من الشركات العالمية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والموظفين المستقلين.

وكشفت المنطقة الحرة الرائدة للإعلام تفاصيلاً وصوراً جديدة لهذه الوجهة الواعدة والتي يُتوقع لها أن تُحدث نقلة نوعية في مشهد العمل الإبداعي وصناعة المحتوى حيث صُمّمت المنطقة الإبداعية- ياس بأسلوب عصري مستدام ومميز على مساحة 2.9 مليون قدم مربعة /270 ألف متر مربع/، بحيث تلبي الاحتياجات المستقبلية للقطاع الإبداعي المزدهر وتُسرع نموه في العاصمة، من خلال استقطاب المتخصصين في القطاع وزيادة عددهم بمقدار ثلاث مرات ليبلغ 16 ألف موظفٍ على مدى السنوات العشر القادمة.

وستصبح المنطقة الإبداعية- ياس الوجهة الأبرز التي ستجمع الصناعات الإعلامية التقليدية كإنشاء المحتوى ووسائط البث الإعلامي والإعلانات، مع قطاعات الابتكار الناشئة مثل المؤثرات البصرية وتطوير ألعاب الفيديو.

كما ستتضمن المنطقة الإبداعية الضخمة، التي تُساوي مساحتها نحو 40 ملعب كرة قدم تقريباً، مرافق إنتاج رائدة على مستوى الصناعة مع تقنيات اتصال الجيل التالي ومساحات عمل عالية المرونة للشركات بمختلف الأحجام، بدءاً من أشهر شركات الإعلام العالمية وصولاً إلى رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الأفراد، ليتمكنوا من ابتكار وتطوير محتوى مؤثر بشتى أشكاله كمقاطع الفيديو والتصميم الجرافيكي والرسوم المتحركة والمحتوى الرقمي وغيره.

ويُتوقَّع للمنطقة أن تصبح من مراكز إنشاء المحتوى الأكثر حداثةً وتطوراً في العالم، وستتواجد وسط مجمع متكامل يضم مجموعة من الحدائق والمقاهي والمطاعم والمراكز الصحية إضافة إلى مسرح خارجي بتصميم المُدرّج وشُرفات على الأسطح، مع إمكانية الوصول المباشر مشياً إلى "واجهة ياس باي البحرية" و"الاتحاد أرينا" والتي تعتبر من أبرز المشاريع التي تطورها شركة "ميرال" في العاصمة.

وتُعدّ المنطقة الإبداعية- ياس أول مشروع يُصمَّم ويُبنى بشكل مخصص بالكامل لقطاع الإعلام والصناعات الإبداعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وهي من إبداع شركة الهندسة المعمارية "إم زِد آركيتكتس" التي صمّمت المقر الرئيسي لشركة الدار العقارية المعروف بشكله الدائري اللافت.

وقد استُكمل نحو 75% من أعمال البناء في المشروع حتى الآن، ويسير العمل وفق الجدول الزمني المحدد للافتتاح الرسمي للمرحلة الأولى خلال الربع الرابع من العام 2021، حيث سيباشر مجتمع twofour54 الحالي الذي يضم أكثر من 600 شركة وما يزيد عن 5000 متخصص، عملهم من المجمّع الجديد.

وأكدت شبكة "سي إن إن" و"يوبيسوفت" و"يونيتي تكنولوجيز" وشركات عديدة أخرى انضمامها إلى المنطقة الإبداعية- ياس العام القادم.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة twofour54 أبوظبي: "نشهد اليوم نمواً هائلاً في قطاع الإعلام والصناعات الإبداعية وطفرة نوعية في تطوير المحتوى والمنصات الرقمية نتيجة الانتشار الواسع للتقنيات الحديثة، مما أدى إلى نشوء تصور جديد كلياً للعمل الإبداعي والمواهب المبدعة، فأصبحنا جميعاً قادرين على صناعة واستهلاك المحتوى بالطريقة التي نحب ومتى وأينما كنّا. واشار الى ان المنطقة الإبداعية- ياس ستحتضن مجتمعاً واسعاً ومتنوعاً من الخبراء والمهنيين المتخصصين في مقر إبداعي بتصميم مذهل ومتقن لتشجيع الابتكار والتعاون والعمل الجماعي، وبالتالي تحفيز ودعم مسيرة الاقتصاد الإبداعي في إمارة أبوظبي." من جانبه، قال مايكل غارين، الرئيس التنفيذي لـ "توفور54"أبوظبي: "تُشكل المنطقة الإبداعية- ياس القلب النابض لمنظومة العمل الإبداعي في أبوظبي، إذ تجسد ركائزها الأساسية الثلاثة وهي الاتصال والمرونة والمجتمع. سيصبح هذا المجمع وجهة رائدة تُمكّن الشركات الإبداعية ورواد الأعمال من إنشاء مقرات عمل تناسب احتياجاتهم وإمكانياتهم ومتطلبات كوادرهم البشرية، والانضمام إلى مجتمع إبداعي نابض بالحياة تربطه أهداف وتطلعات مشتركة، ثم تحويل الأفكار الجديدة إلى مشاريع وأعمال مؤثرة ترتقي بالمشهد الإبداعي. ونتوقّع أن تصبح المنطقة الإبداعية- ياس الحاضنة الحيوية لقاعدة من أهم شركات القطاع الإبداعي الضخمة التي ستُوظّف مقومات الوصول المستمر للتكنولوجيا والمحتوى والإبداع وفرص تنمية المواهب، كما ستكون وجهةً جاذبة لجمهور إقليمي واسع متعطّش للمحتوى المتميز. وبالنسبة لنا، ستشكل المنطقة الإبداعية- ياس، على خلفية الظروف المتغيرة التي أحدثتها جائحة ’كوفيد-19‘، الجيل التالي من مكاتب المستقبل." وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرال": "يسعدنا أن نرى تطور العمليات الإنشائية في المنطقة الإبداعية - ياس، حيث تعد جزءاً رئيسياً من مشروع ياس باي، الذي يمثل الواجهة البحرية الجديدة لأبوظبي على القسم الجنوبي من جزيرة ياس. ومن المتوقع أن تجذب المنطقة الإبداعية عند اكتمالها عشرات الآلاف من متخصصي الأعمال والإعلام، والذين نتطلع إلى الترحيب بهم في مجتمع ياس باي بما يدعم رؤيتنا لترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام والأعمال." ومن المقرر بناء المنطقة الإبداعية- ياس على عدة مراحل ستستغرق عشر سنوات من الآن، حيث ستوفر المرحلة الأولى مساحة طابقية إجمالي تقدر بأكثر من 1 مليون قدم مربعة، منها مساحة صافية قابلة للتأجير قدرها 838،400 قدماً مربعة /77،890 متراً مربعاً/ وستحتضن المنطقة الإبداعية- ياس، بمجرد اكتمال مراحلها الثلاث، أكثر من 16 ألف موظف متخصص في الإعلام والصناعات الإبداعية، أي أكبر بثلاث مرات من تعداد المواهب العاملة في مجمع twofour54 الحالي الواقع مقابل متنزه خليفة.

وتزداد أهمية الصناعات الإبداعية المزدهرة في أبوظبي بوتيرة سريعة، ويتعزز دورها الحيوي كعامل نمو اقتصادي رئيسي في الإمارة من خلال تحفيز الاستثمار في تطوير المجتمعات الإبداعية المتكاملة والبنية التحتية التي تلبي احتياجاتها وتواكب تطلعاتها وتسهّل عمل القطاع. وتعمل الإمارة على تطوير العديد من الوجهات على مدى السنوات الخمس المقبلة تلبية لهذه الاحتياجات وتعتبر المنطقة الإبداعية- ياس أولها.

وستسهم المنطقة الإبداعية- ياس في تعزيز استراتيجية twofour54 الرامية إلى دعم الابتكار وصناعة المحتوى المحلي الأصيل، وتحفيز شركات الإنتاج العالمية التي تتقاطر على العاصمة الإماراتية بشكل متزايد لتصوير الأفلام والبرامج التلفزيونية تلبيةً للإقبال القوي في المنطقة على المحتوى الترفيهي المتميز.

يذكر ان "توفور54" شركة تابعة لـ "القابضة" ADQ، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتتميز مباني المنطقة الإبداعية- ياس بأنها صديقة للبيئة وتُدار عملياتها وفق أفضل ممارسات الاستدامة، وتستهدف الحصول على تصنيف بدرجة "لؤلؤتين" بحد أدنى وفقاً لنظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني المكتبية من برنامج "استدامة لتصنيف الأبنية الخضراء".

وستحتضن مباني المجمع الخمسة أكثر من 600 شركة ومئات الموظفين المستقلين من مختلف أنحاء العالم، وتطل جميع هذه المباني على جادة "ميديا بوليفارد" التي تضم حديقة عامة تمتد على 250 ألف قدم مربعة /23،200 متر مربع/ وميدان مفتوح بمساحة 64،500 قدم مربعة /6 آلاف متر مربع/. وترتبط المباني مع بعضها بسلاسة عبر خطوط نقل عام، كما يتوفر حوالي 4 آلاف موقف سيارات موزعة على طوابق تحت وفوق الأرض.

وبالإضافة إلى مساحات العمل المشتركة المرنة، ستضم الوجهة الإعلامية الجديدة مركزاً للإبداع يتيح مساحات مفتوحة للتعاون وتبادل الأفكار مخصصة لأعضاء المختبر الإبداعي في twofour54 البالغ عددهم 14 ألف عضو، وأعضاء البرنامج التدريبي "استوديو الفيلم العربي".

كما ستضم المنطقة الإبداعية- ياس مسرحاً خارجياً كبيراً سيشكل وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات والأنشطة المجتمعية، بالإضافة إلى شرفات على السطح بمساحة 280 ألف قدم مربعة /26 ألف متر مربع/ يمكن الوصول إليها بسهولة للاستمتاع بالهواء الطلق.

وستحتضن المنطقة الإبداعية الجديدة عند افتتاح مرحلتها الأولى 6 متاجر تجزئة و7 منافذ للمأكولات والمشروبات، ومرافق أخرى منها صالات رياضية ومتاجر سوبرماركت وغيرها.

مرافق عالمية المستوى اضافة الى مساحة مضاعفة للأستوديوهات في أبوظبي من خلال تخصيص 34،400 قدم مربعة /3،200 متر مربع/ لمرافق الإنتاج و35،300 قدم مربعة /3،300 متر مربع/ لمرافق خدمات ما بعد الإنتاج.

وقد صُممت مساحات الأستوديوهات بأسلوب يتيح مرونة كبيرة لمستخدميها، لتلبية احتياجات الإنتاجات الفنية بمختلف أحجامها وأنواعها. ويصل ارتفاع الأسقف ضمن الاستوديوهات إلى 15 متراً لتناسب جميع أنواع المعدات وتصاميم مسارح التصوير.

كما يمكن للمحطات التلفزيونية الاستفادة من ممر المشاهدة ذو الجدران الزجاجية والمطل على واجهة ياس باي البحرية مما يوفر خلفية رائعة للبرامج التلفزيونية.

وتعد صناعة الألعاب الإلكترونية الأسرع نمواً ضمن قطاع الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن ترتفع قيمتها في المنطقة إلى 4,4 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2022.

وتماشياً مع آفاقها الواعدة، ستحتضن المنطقة الإبداعية- ياس "مركز التَميُّز للألعاب" سيوفر لصناعة تطوير الألعاب في المنطقة دعماً ميدانياً غير مسبوق للمهتمين والعاملين في هذا المجال من طلاب وكوادر محترفة وشركات صغيرة حول أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي إنشاء مركز التميز في إطار شراكة بارزة مدتها 10 سنوات بين " توفور54" وشركة "يونيتي تكنولوجيز"، المنصّة الرائدة عالمياً لتطوير وتشغيل المحتوى التفاعلي ثلاثي الأبعاد /RT3D/.

وبموجب الشراكة، سيتعاون الطرفان لتأسيس مركز عصري تتوافر به الأدوات والمقومات اللازمة لتمكين الشركات الناشئة والطلاب في الدولة من اكتساب المهارات المطلوبة لتحقيق مزيد من النجاحات والتطوّر في مجال الألعاب الإلكترونية. وتأتي هذه المبادرة التدريبية بجانب حزمة دعم مخصصة تستهدف تمكين مطوري الألعاب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز