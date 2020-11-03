تعاونية الشارقة ترفع علم الإمارات احتفالاً بيوم العلم

المصدر: الشارقة - البيان

رفعت تعاونية الشارقة علم الدولة في المكتب الرئيسي وفروعها احتفالاً بيوم العلم الذي يتزامن مع ذكري تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئاسة الدولة، بحضور ماجد سالم الجنيد، الرئيس التنفيذي، والمديرين التنفيذيين، ومديري الإدارات، وعدد من الموظفين، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا".

وقال الرئيس التنفيذي أن مشاركة التعاونية في هذه التظاهرة الوطنية والشعبية الشاملة والمستمرة بجانب مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة في رفع العلم عالياً، يأتي من منطلق حرصها على رفع الروح الوطنية لدى نفوس أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، وترسيخ معاني الوفاء لهذا البلد الغالي، وتعميق الشعور بالانتماء لهذه الأرض الطيبة.

ويأتي احتفال التعاونية برفع العلم استجابةً للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، حفظه الله، برفع علم الدولة على مباني الجهات والدوائر والوزارات الاتحادية بالتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه” رئاسة الدولة، بشكل متزامن في تمام الساعة 11 صباحاً كإشارة لتوحيد علم دولة الإمارات العربية المتحدة عبر أراضيها ومبانيها كافة.

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