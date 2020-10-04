قائد عام شرطة رأس الخيمة يدشن المركز الميداني للأزمات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

دشن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي المركز الميداني المتنقل لإدارة الأحداث والأزمات الطارئة ميدانياً ويعتبر الأول من نوعه على مستوى الامارة بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة والمدراء العامون، وبحضور المهندس أحمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة، ومنذر بن شكر الزعابي مدير عام دائرة البلدية في رأس الخيمة، وفلاح محمد الحرش مدير مركز الطوارئ والأزمات والكوارث برأس الخيمة، والدكتور سيف محمد الغيص المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة.

وأكد اللواء النعيمي أن المركز المتنقل المجهز بأحداث التقنيات والأنظمة الذكية ووسائل الاتصال والتواصل والمراقبة والتحكم والسيطرة عن بعد بالإضافة إلى قاعة اجتماعات تتسع لعدد 19 شخصا تمثل إضافة نوعية جديدة لأسطول آليات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة التي تحرص دوما على تسخير كافة الامكانيات المادية المتاحة لتطوير العمل وتقديم أفضل مستويات الخدمة الأمنية بما يتوافق والأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الساعية لتعزيز الأمن والأمان وضمان الاستعداد والجاهزية في مواجهة الأحداث، وتساهم في تعزيز قدرات سرعة الاستجابة بكفاءة وفاعلية وتعزز من تفعيل الشراكة الاستراتيجية من خلال توزيع الأدوار بين كافة الجهات المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى المحلي.

وأشار إلى أن الآلية الجديدة تعتبر أحد أهم القدرات الشرطية للتعامل مع الاحداث والأزمات في الميدان بصورة تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة بكفاءة وفاعلية، مضيفا أن شرطة رأس الخيمة تحرص كل الحرص على تعزيز أسطولها بأحدث الآليات والمعدات والأجهزة التي تواكب التطور وتسهم في تحقيق رؤية وأهداف وزارة الداخلية.

تعزيز الكفاءة

وأوضح العقيد ركن يوسف سالم بن يعقوب مدير إدارة المهام الخاصة رئيس فريق تجهيز المركز الميداني المتنقل أن المركز يعمل على المستوى الاستراتيجي والعملياتي بشكل عال يسهم في تعزيز عمليات التدريب وإجراء السيناريوهات بطرق مبتكرة وتعزز من كفاءة عمليات الاتصال والتواصل ودعم اتخاذ القرار على مستوى القيادة خلال إدارة الأحداث والأزمات الطارئة فضلا عن ارتباطه بغرفة العمليات الرئيسية في مقر القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وتغطيته لكافة المناطق الميدانية على مستوى الامارة في مختلف الأحوال والظروف وتعزيزه لمفهوم الشراكة الاستراتيجية من خلال توزيع الأدوار بكفاءة وقدرة عالية بين مختلف الجهات والوزارات والمؤسسات والدوائر الاتحادية والمحلية ذات الصلة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على الصعيد المحلي.

وأشار إلى أن المركز المتنقل يتميز ببنية الكترونية تقنية تحتية قوية في ظل ما يحتويه من أنظمة وأجهزة تعتبر الأحدث من نوعها مما يسهل من عمليات التواصل بين الفرق المختصة على مستويات دعم اتخاذ القرار من خلال توفير قاعدة البينات والمعلومات المطلوبة، وصنع القرار من قبل الفريق المختص، واتخاذ القرار والتنفيذ فيما تتمكن من العمل بأنظمة كهربائية خاصة بها لعدة أشهر دون الحاجة للانتقال من موقعها.

واستمع قائد عام شرطة رأس الخيمة والحضور خلال تفقدهم للمركز الميداني المتنقل من العقيد الزعابي لشرح مستوف عن مميزاتها والأجهزة والمعدات التي تتضمنها وأبرز المهام الموكلة إليها ودورها في التعامل مع الطوارئ والازمات والكوارث ميدانيا.

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