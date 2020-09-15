"صحة دبي" تجري أكثر من 6.6 ملايين فحصا مخبريا في 2019

المصدر: وام

أجرت هيئة الصحة بدبي - ممثلة بإدارة المختبرات وعلم الوراثة - 6,696,885 فحصا مخبريا خلال العام الماضي 2019 بينها 2,666,805 فحصا خاصا بتأشيرات الإقامة و61736 فحصا لما قبل الزواج و9499 فحصا وراثيا للكشف عن الأمراض المختلفة.

كما تشمل الفحوصات المخبرية فحوصات أمراض الدم والتخثر والكيمياء الحيوية وعلم الأحياء الدقيقة وعلم الفيروسات وعلم المناعة وعلم أمراض الأنسجة وعلم الخلايا وعلم الوراثة الخلوية وعلم الوراثة إضافة الى فحوصات الصحة المهنية .

وأكد الدكتور حسين السمت مدير ادارة المختبرات وعلم الوراثة بهيئة الصحة بدبي على الدور الفاعل الذي تقوم به المختبرات الطبية كجزء رئيسي من النظام الصحي في أي دول من العالم مشيرا إلى أن أكثر من 70بالمائة من القرارات الطبية تعتمد على نتائج الفحوصات المخبرية التي تساهم بشكل فاعل في توفير التشخيص الدقيق للمرضى ووضع المريض على المسار الصحيح للعلاج.

ولفت إلى الربط الإلكتروني بين كافة المختبرات التابعة لهيئة الصحة بدبي والذي ساهم بشكل فاعل في تحقيق الاستجابة القصوى لتتبع النتائج المخبرية والقضاء على الأخطاء البشرية المحتملة وتسريع إصدار النتائج المخبرية وأرشفة وتوثيق المخبري للمريض منوها بمساهمة عملية الربط الالكتروني بين كافة المختبرات الطبية في الهيئة كشبكة واحدة في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير البنية التحتية بالكامل لتكون أكثر قدرة على تحقيق أعلى المعايير العالمية القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لافتاً الى حرص الهيئة على توفير طواقم طبية ومهنية متخصصة ومدربة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال.

واستعرض الدكتور السمت الخدمات والفحوصات المتعددة التي تقدمها المختبرات الطبية بهيئة الصحة بدبي في مجالات أمراض الدم والتخثر والكيمياء الحيوية وعلم الأحياء الدقيقة وعلم الفيروسات وعلم المناعة وعلم أمراض الأنسجة وعلم الخلايا وعلم الوراثة الخلوية وعلم الوراثة إضافة الى الفحوصات المتعلقة بإصدار وتجديد التأشيرة وفحوصات الصحة المهنية وخدمات الفحص قبل الزواج.

وذكر أن المختبرات الطبية بهيئة الصحة بدبي توفر الفحوصات المتعلقة بالأمراض المعدية وقياس التدفق الخلوي والاختبار الجيني الجزيئي لاعتلال الهيموغلوبين "الثلاسيميا والخلايا المنجلية وغيرها من التشوهات" والتشخيص قبل الولادة للثلاسيميا وعلم الوراثة الخلوية والاختبارات الجينية لتشخيص ما بعد الولادة والتشخيص الجيني للسرطان والفحص الدقيق للكروموسومات والأخطاء الوراثية في التمثيل الغذائي واختبار الجينوم مثل تسلسل " whole exome sequencing "الكامل والتسلسل المستهدف لتشخيص السرطان ومختبر شامل للسل. واختبار علم الفيروسات الجزيئي الشامل مثل اختبار" Covid-19".

وأشار الدكتور السمت الى الإنجازات التي حققتها هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة المختبرات الطبية وعلم الوراثة خلال العام الماضي من خلال الحصول على الاعتماد الدولي من الكلية الأمريكية لعلم الأمراض"CAP" بعد اجتيازها لكافة المعايير والمتطلبات والشروط الصارمة التي تفرضها الكلية لمنح هذا الاعتماد العالمي لتكون هيئة الصحة بدبي أول مؤسسة صحية حكومية خارج الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أكبر شبكة مختبرات طبية حاصلة على اعتماد الكلية الامريكية لعلم الامراض.

وذكر ان اقسام مختبرات مستشفيات دبي تشمل راشد ولطيفة للنساء والأطفال وحتا ومركز دبي للوراثة ومركزي الرعاية الصحية الأولية في البرشاء وزعبيل منوها بحصول الهيئة على اعتماد أول مختبر على مستوى المنطقة لفحوصات الإقامة وفحوصات الصحة المهنية من الكلية الأمريكية لعلم الأمراض والذي يغطي 32 وظيفة مهنية وبذلك تضاهي هيئة الصحة بدبي غيرها من الأنظمة الصحية في توفير خدمات مخبرية معتمدة عالميا تساهم بشكل فاعل في تعزيز القدرة التنافسية للنظام الصحي بدبي .

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