«طبية أم القيوين» تعلن مواعيد عمل المراكز وفحص (كوفيد 19)

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أعلنت المنطقة الطبية بأم القيوين عن مواعيد العمل في المراكز الصحية التابعة لها على فترتين من التاسعة صباحاً إلى الواحدة ظهراً، ومن الخامسة عصراً إلى التاسعة مساءً ماعدا الفترة الصباحية يوم العيد، وهي كالتالي مركز الخزان ومركز فلج المعلا ومركز السلمة في أم القيوين، كما أعلنت عن استمرار خدمة فحص مرض (كوفيد 19) المجانية للمواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في المراكز التالية، مركز الطب الوقائي من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً ومراكز الرعاية الصحية الأولية حسب مواعيد الدوام التي أعلن عنها، أما فيما يتعلق بمستشفى أم القيوين فيعمل على مدار الساعة.

وأكدت المنطقة الطبية في أم القيوين جاهزية كافة المراكز الصحية لاستقبال المرضى وتقديم العلاج لهم، بعد إنهاء الإجراءات التحضيرية وفق الخطة الموضوعة وضمان جاهزيتها لاستقبال الحالات المختلفة وتوفر الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية أثناء فترة عيد الأضحى المبارك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز