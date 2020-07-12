«أمنية».. مبادرات مجتمعية تحقق أهدافها

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن تمكنها من إنجاز شوط مهم من استراتيجيتها خلال النصف الأول من عام 2020، وذلك عبر مبادرات وحملات رائدة بدعم من شركائها الاستراتيجيين.

وأشادت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية» بالجهود الكبيرة لفريق عمل المؤسسة الهادفة إلى تحقيق أمنيات أكبر عدد من الأطفال المرضى، مع توجيه الشكر إلى الداعمين والرعاة من شركاء المؤسسة، الذين كان لهم الأثر الكبير في دعم مبادرات المؤسسة والمُساهمة في إسعاد الأطفال بتحقيق أمنياتهم.

من جانبه أوضح هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» أن أولى مبادرات المؤسسة خلال شهر يناير من العام 2020 كانت مع «سباق أمنية الخيري» الذي شهد نجاحاً فاق التوقعات عبر مشاركة أكثر من 800 متسابق ومتسابقة من كل الأعمار والجنسيات، وحظي بدعم من مدينة زايد الرياضية، بنك أبوظبي التجاري وشركة جلف مالتي سبورت الشريك الراعي للسباق.

وأشاد الزبيدي بجهود طلاب جامعة أبوظبي الذين قاموا بفعالية تطوعية عبر جمع الملابس والتبرّع بها لصالح المؤسسة.

كما ثمّن الزبيدي جهود العديد من الشركات الداعمة والتي ساهمت في تحقيق بعض أمنيات الأطفال، مثل شركة «ترانس وود» التي حققت أمنية طفل في الحصول على سيارة كهربائية، إضافة إلى جمعية «أميركان وومان»، التي ساهمت بجمع تبرعات لصالح المؤسسة بإقامة يوم التنس الخيري في فندق بيتش روتانا بأبوظبي.

ولفت الزبيدي إلى أن المؤسسة، واحتفاءً بمرور 10 سنوات على إنشائها، قامت بإطلاق فيديو شكر للداعمين والرعاة والشركاء الدائمين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وافتخر الزبيدي بمشاركة مؤسسة «تحقيق أمنية» في العديد من المبادرات الناجحة وحصولها على التكريم خلال مشاركتها مع جمعية الإمارات للأمراض النادرة بدبي في «يوم الأمراض النادرة»، فضلاً عن مشاركتها ببعض الفعاليات والحملات التي أقامتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لجمع التبرعات لصالح المؤسسة.



500 ألف



كما أشار الزبيدي إلى أن مؤسسة «تحقيق أمنية» تمكّنت خلال شهر رمضان الفضيل، من تحقيق أمنيات العديد من الأطفال بدعم من شركة «أغذية» التي خصّصت عائدات مبيعات 500 ألف عبوة لصالح المؤسسة، إضافة إلى حملة «درهم الأمنيات» التي حقّقت نجاحاً باهراً بوصول المشاركين فيها إلى 8000 مُشارك.

كما لفت الزبيدي إلى النجاح اللافت الذي حقّقته مبادرة «30 أمنية في 30 يوماً» على وسائل التواصل الاجتماعي بدعم من المؤثرين، متطوعي المؤسسة، سفراء النوايا الحسنة وبعض أطفال المؤسسة.

مبادرات



وعن مشاريع مؤسسة «تحقيق أمنية» خلال النصف الثاني من عام 2020 أوضح الزبيدي: «تتضمّن استراتيجية المؤسسة العديد من المُبادرات والحملات الهادفة إلى تحقيق المزيد من أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم، وكلنا أمل وثقة بالجهود الحكومية المُتميّزة في دحر جائحة «كوفيد-19» وعودة الحياة الطبيعية إلى مجراها، لنتمكّن من مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا الإنسانية النبيلة وإدخال السعادة إلى قلوب المزيد والمزيد من الأطفال المرضى مع عائلاتهم».

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