بلدية أم القيوين تركّب النظام الإلكتروني المبكر للحرائق

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أطلقت دائرة بلدية أم القيوين مبادرة تركيب النظام الإلكتروني للإنذار المبكر عن الحرائق بكل المنشآت والمباني في الإمارة، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المرخصة لمراقبة أنظمة الوقاية والسلامة.

وتهدف المبادرة إلى الحد من حوادث الحرائق وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.

ومنحت دائرة بلدية أم القيوين أصحاب المنشآت والمباني مهلة قدرها 6 أشهر قابلة للتمديد 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم.

تعزيز

وتعمل دائرة بلدية أم القيوين على تعزيز وسائل التواصل مع المتعاملين وإطلاعهم على كل المستجدات والمتطلبات والقوانين ذات العلاقة بالسلامة والوقاية من الحريق، مع توجيه أصحاب المنشآت والمباني بضرورة التركيب لحماية المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، وإلزامهم باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

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