الإعلام الإيطالي يشيد بدعم الشيخة فاطمة بنت مبارك للمسنّين

المصدر: وام

أشادت وسائل الإعلام الإيطالية بالمبادرات الإنسانية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الاعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر وتبرعها السخي لصالح المسنين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذين يتلقون العلاج والرعاية في عدد من المؤسسات الإيطالية، إضافة إلى مبادرة سموها بدعم آلاف الأسر المتضررة من الجائحة في مدن نابولي وأسيزي وروما.

كما ثمن رؤساء عدد من المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية الإيطالية دعم ومؤازرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ومدها يد العون لها في هذه الظروف الصعبة مما انعكس ايجابيا على تعزيز خدماتها المقدمة للمستفيدين من كبار السن والفئات المستحقة.

وبعد أن قدمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك - بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني - تبرعاً سخياً لمصلحة العشرات من المسنين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذين يتلقون العالج في مؤسسة مونتدوميني لرعاية المسنين في مدينة فلورنسا الإيطالية، تابعت سموها مد يد العون للمحتاجين في إيطاليا عبر سلسلة من الهبات، حيث تناول الإعلام الإيطالي المطبوع والإلكتروني أخبار هبات سموها للجمهورية الإيطالية التي شملت دعم آلاف الأسر المحتاجة في مدينتي نابولي وأسيزي، إضافة إلى دعم القطاع التعليمي وتعزيز التعليم الإلكتروني عن بعد من خلال تقديم مئات الألواح الرقمية للجهات التعليمية في العاصمة روما.

ونشرت الصحف في مدينة نابولي خبر تلقي جمعية سانتا ايجيديو دعماً مادياً يسهم في تغطية مستلزمات ألف أسرة من الأسر التي تعرضت لصعوبات مالية بسبب التبعات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرةً إلى زيارة عمر عبيد محمد الحصان الشامسي، سفير الدولة لدى روما، مدينة نابولي أمس لتسليم مساعدات غذائية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لجمعية "سانتا إيجيديو" تغطي احتياجات 9111 عائلة، وكذلك زيارة وفد السفارة مركز الحماية المدنية في المدينة ولقائه بالعاملين المشاركين في أعمال الرعاية الاجتماعية حيث سلّم عدداً من الأسر بعضاً من السلال الغذائية.

مواقف إنسانية

وتوجه رئيس جمعية سانت إيجيديو في نابولي بالشكر والامتنان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على مبادراتها الإنسانية واهتمامها باحتياجات الاسر والفئات المحتاجة التي تعكس قيم الأخوة الإنسانية التي تؤمن بها سموها، وهو تعبير صادق عن التضامن الإنساني في ظل الظروف الصعبة الراهنة.

بدورها، توجهت مشرفة تسليم الإعانات الخيرية في الجمعية بالشكر الجزيل لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على مواقفها الإنسانية التضامنية وتبرعها السخي بتحمل نفقات إعانة 9111 عائلة، كما توجهت بالشكر إلى سفارة الدولة في إيطاليا لدورها الكبير في توزيع مكرمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

كما تناقلت مواقع إخبارية في إقليم أومبيريا ومدينة أسيزي خبر مساهمات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، منوهة بالصداقة العميقة التي تجمع بين دولة الامارات العربية المتحدة والجمهورية الإيطالية، ولفتت إلى التبرع السخي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الذي استهدف مساعدة آلاف الاسر المتضررة من جائحة كورونا في مدينة أسيزي الإيطالية، حيث زار السفير عمر عبيد الشامسي المدينة، وشارك شخصياً في تقديم الإعانات الإغاثية لعدد من الأسر المستحقة في المدينة بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية الإيطالية.

واستقبلت ستيفانيا بروتي عمدة مدينة أسيزي السفير الشامسي في مقر بلدية سانتا ماريا ديللي أنجيلي، وعبرت عن شكرها العميق لدولة الإمارات ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على تبرعها السخي الذي شمل آلاف الاسر المتضررة من جائحة كورونا.

وقفة تضامنية

وخلال زيارة السفير الشامسي لمدينة أسيزي، تم عقد اجتماع بحضور عمدة المدينة مع أعضاء لجنة الطوارئ وممثلي جمعية كاريتاس الخيرية، والحماية المدنية، والصليب الأحمر، لتبادل وجهات النظر والمعلومات في الوضع الاقتصادي الذي تعانيه مدينة أسيزي بسبب أزمة كورونا، وقد نقل السفير الشامسي تحيات سمو الشيخة فاطمة إلى عمدة أسيزي ومواطنيها وتمنيات سموها لهم بدوام الصحة والسلامة.

وأشادت عمدة أسيزي بالوقفة التضامنية لدولة الامارات مع الجمهورية الإيطالية لمواجهة جائحة كورونا، وبالتبرع السخي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ومبادراتها الإنسانية التي شملت الاف الاسر المحتاجة المتضررة من جائحة كورونا، ما يعكس أواصر الصداقة المتينة التي تجمع البلدين وشعبيهما.

وقام السفير الشامسي برفقة عدد من المسؤولين في مدينة أسيزي بزيارة بعض الأسر في مناطق كابوداكوا، وتورداندريا، وسانتا ماريا ديلي أنجيلي، وتم تسليمهم طروداً تحتوي على مواد غذائية.

كما استقبلت عمدة مدينة روما فرجينيا راتجي، السفير عمر عبيد الشامسي الذي سلم بلدية المدينة 200 لوح رقمي (تابلت) بمكرمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للإسهام في دعم التعليم الإلكتروني عن بعد، وخاصة لأطفال العائلات المحتاجة، إذ عبرت العمدة عن امتنانها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة التي تعكس نبل مشاعر سموها وتضامنها مع مدينة روما وسكانها لتجاوز آثار أزمة كورونا، وأكدت أن هذه المكرمة السخية ستسهم في تعزيز وتسهيل مشروع العودة إلى المدارس في سبتمبر المقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز