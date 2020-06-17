تدشين المرحلة 12 من حملة تعقيم مصفح في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

تبدأ اليوم المرحلة 12 من حملة تعقيم منطقة مصفح في الحوض 26، التي تشمل إجراء فحوص مجانية للعمالة المقيمة للكشف عن فيروس كوفيد – 19، وتقوم دائرة الصحة بتنفيذ الحملة بالشراكة مع الجهات المختصة.

يأتي ذلك بعد النجاح الذي شهدته المراحل السابقة للحملة، وسط ترحيب وإشادة من السكان بالإجراءات والتسهيلات المتاحة، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها فرق العمل من أجل صحتهم وسلامتهم.

ويستمر نشاط الأعمال التجارية أثناء تنفيذ الحملة في الحوض المستهدف، مع تقييد حركة الدخول والخروج من وإلى الحوض، ولن يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المخالفين لشروط الإقامة، حيث إن الأولوية هي سلامة الجميع والحد من انتشار المرض، وعلى المقيمين في الحوض التعاون والتجاوب مع التعليمات الصادرة من القائمين على الحملة للوصول إلى الهدف المنشود.

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