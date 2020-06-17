راشد العوضي مديراً تنفيذياً لـ" أكاديمية الإعلام الجديد"

المصدر: دبي - وام

تم تعيين راشد العوضي مديراً تنفيذياً لأكاديمية الإعلام الجديد المؤسسة الأكاديمية الأولى من نوعها في المنطقة التي تستهدف تأهيل وبناء قدرات كوادر عربية قادرة على قيادة قطاع الإعلام الرقمي سريع النمو إقليمياً وعالمياً.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد افتتح، أول من أمس، الأكاديمية التي تستهدف إعداد أجيال جديدة من المتخصصين في الإعلام الجديد والانتقال بالكوادر الوطنية لمستوى احترافي جديد على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تأهيل وبناء قدرات خبراء ومديري التواصل في المؤسسات الحكومية والخاصة وتدريب وإعداد مؤثرين جدد بوسائل التواصل الاجتماعي بشكل احترافي، عبر مجموعة واسعة من البرامج والمساقات العلمية في مجال الإعلام الرقمي باستخدام تقنيات التعليم عن بعد وبالاستعانة بمجموعة من ألمع العقول العالمية المختصة بهذا المجال من أكاديميين وخبراء ومؤثرين يحظون بمكانة وشهرة دولية واسعة، إضافة إلى ممثلين عن أهم أربع شركات عالمية في مجال الإعلام الجديد ضمن طاقمها التعليمي، وهي فيسبوك وتويتر ولنكد إن وغوغل.

وقال راشد العوضي: "تشرفت بتعييني مديراً تنفيذياً للأكاديمية، وأسعى من خلال هذه المهمة التي جرى تكليفي بها إلى تسخير كل ما لدي من خبرات لخدمة الأهداف التي تم إطلاق هذه المؤسسة التعليمية الواعدة من أجل تحقيقها"، موضحاً أن الأكاديمية تستهدف الإسهام في إبراز نماذج إيجابية من الشباب الإماراتي والعربي متفاعلة مع القضايا المجتمعية العالمية تكون مهمتها بناء جسور للتواصل مع العالم، وستعمل الأكاديمية من خلال مساقاتها وبرامجها المبتكرة على تعزيز قدرات وإمكانيات المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل توفير محتوى هادف نافع للآخرين بالمعلومة الدقيقة ناشر للأفكار والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي يزخر بها الوطن".

وأوضح أن الأكاديمية ستؤدي دورا مهما على صعيد خلق فرص العمل وتوفير مسار مهني محترف لمنتسبيها من خلال تطوير المهارات وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في قطاع المعرفة والتكنولوجيا، إضافة إلى بناء القدرات وتعزيز الخبرات الرقمية لدى مسؤولي الإعلام المعنيين بإدارة المنصات الرقمية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في دولة الإمارات ودول الخليج العربية وتزويدهم بالقدرات والوسائل التي تساعدهم في التألق والإبداع على الساحة الرقمية.

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