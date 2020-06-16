تقلبات مستوى السكر في الدم تزيد التعرض لمضاعفات "كورونا"

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

شدد الدكتور عبد الرزاق المدني، استشاري السكري والغدد الصم، على ضرورة ضبط مرضى السكري نسبة السكر في الدم لديهم، مع ضرورة الحفاظ على التباعد الجسدي، وفي حال الخروج من المنزل للحالات الضرورية يجب الالتزام بالإرشادات الصحية مثل لبس الكمامات والقفازات والابتعاد عن ملامسة الأسطح، لافتاً إلى أن مرضى السكري أكثر عرضة لمضاعفات "كوفيد 19".

وقال المدني لـ"البيان"، في معرض تعليقه على إعلان أن نسبة وفيات المصابين بالسكري سجلت ما يقارب 40% من إجمالي وفيات مصابي "كورونا" في الإمارات: "إن تقلبات نسبة السكر في الدم تزيد في الأحوال العادية من احتمالية خطر مضاعفات أخرى، وفي ظل انتشار فيروس معد مثل كوفيد 19، فهذا يعني أن المضاعفات قد تكون أسوأ بكثير، بسبب عدم قدرة الجسم على مكافحة الفيروس بصورة مثالية، إضافة إلى أن زيادة الالتهابات الفيروسية قد تتفاقم في حال ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى مستويات عالية، مما يجعل الحالة أكثر سوءاً".

وأضاف أن مرض السكري عادة ما يرتبط بأمراض أخرى مزمنة مثل أمراض القلب، والأوعية الدموية والضغط، ولهذا السبب يفضل الاهتمام بمسألة التحكم بمستويات السكر في الدم، وإدارة الحالة الصحية بشكل جيد خلال فترة الوقاية من الوباء، مع الحرص على شرب الماء وعدم التوقف عن تناول الأدوية، مشدداً على أنه في حال اشتباه المريض في إصابته بالفيروس الجديد، أو ظهرت عليه أي أعراض تحذيرية مثل ارتفاع أو انخفاض مستويات الجلوكوز بشكل مستمر، يجب عدم التردد في الاتصال بالطبيب المعالج أو زيارة أقرب مستشفى أو مركز لتعديل الجرعة الدوائية.

وتركزت تحذيرات الأطباء والمتخصصين في الأمراض المزمنة، منذ بداية جائحة "كوفيد 19"، من خطورة الوباء على مرضى السكري، وحذرت جميع الدراسات العالمية من خطورة الفيروس على مرضى السكري ممن هم فوق العقد الخامس، خاصة الذين يعانون عدم ضبط وانتظام السكر وارتفاع مستويات الجلوكوز بالدم، خاصة أن الإصابة بالفيروس تزيد إنتاج الخلايا المناعية في الرئتين بشكل مفرط وتشكّل خطورة على حياة المريض.

وبرغم أن نسبة التعافي من الوباء في الدولة تعد من أعلى النسب العالمية بعد أن وصلت إلى 67.1%، فإن نسبة وفيات المصابين بالسكري سجلت ما يقارب 40% من إجمالي الوفيات التي وصلت إلى 293، وفقاً للدكتورة آمنة الضحاك الشامسي المتحدث الرسمي عن حكومة دولة الإمارات.

تواصل

وأكد الدكتور عبد الرزاق المدني ضرورة تواصل المريض مع الجهات الصحية في حال ظهور أي من أعراض كوفيد 19 مثل ضيق التنفس، وحمى لأكثر من يومين، خصوصاً في حال الاحتكاك مع أناس يشتبه في إصابتهم بالفيروس أو الشعور بألم في الحلق والصدر والفحص المتكرر للسكري لتجنب ارتفاع أو انخفاض السكري لديهم مع ضرورة تناول كميات كبيرة من السوائل غير المحلاة ومراقبة وفحص الحامض الكيتوني بانتظام، خاصة مرضى النوع الأول المعتمدين على الأنسولين.

وأشار إلى أن مرضى السكري بحاجة إلى رعاية صحية خاصة في ظل ما يشهده العالم من تفشٍ للفيروس، لضمان عدم تعرضهم لأي عوامل قد تسهم في إصابتهم بهذا الوباء الخطر، مشدداً على ضرورة زيادة اهتمام مرضى السكري بحالتهم الصحية وضمان التحكم بمستوى السكر في الدم لتجنب أي مشكلات صحية، إلى جانب الالتزام بتطبيق الإرشادات العامة مثل غسل اليدين والابتعاد عن أماكن التجمعات.

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