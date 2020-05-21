ديوان المحاسبة يعقد اجتماعاً لهيئة مكتب مؤتمر الدول الأطراف

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ترأس الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة ورئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الاجتماع الأول لهيئة مكتب المؤتمر في دورته الـ 8، وتم عقد الاجتماع باستخدام الاتصال المرئي «عن بُعد».

وشارك في الاجتماع أعضاء هيئة مكتب مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالإضافة إلى رؤساء المجموعات الإقليمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وناقش الاجتماع عدة محاور منها تنظيم أعمال دورات واجتماعات الهيئات وفرق العمل الفرعية التابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بحسب مختلف فصول الاتفاقية.

كما بحث الاجتماع الجلسات التحضيرية بشأن للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقدها في العام 2021 واستمع المجتمعون إلى شرح بشأن التقرير النهائي حول الدورة الثامنة للمؤتمر الدول الأطراف الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2019.

وقال رئيس الديوان: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في مشاركة المجتمع الدولي في جهوده في سبيل مكافحة الفساد وتحصين المجتمعات من الآثار المدمرة له. وأكد بأن القيادة السياسية لدولة الإمارات تضع قضية مكافحة الفساد على قائمة أولوياتها .

وذلك من منطلق إيمانها بأن الفساد يعتبر المعوق الأساسي لمشاريع التنمية والمقوض الأكبر لسيادة القانون الأمر الذي يحتم على كافة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة من العمل بما يضمن تضافر جهودها لمجابهة هذه الظاهرة». وأضاف العميمي أن حكومة دولة الإمارات وفي ظل التعامل مع جائحة فيروس كورونا عملت على تأسيس بنية تحتية متينة من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات لضمان استمرارية العمل بكافة مفاصل القطاع العام.

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