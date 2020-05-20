"الخارجية" تتسلم افتراضيا نسخة من أوراق اعتماد سفير سريلانكا

المصدر: وام

تسلم شهاب أحمد الفهيم وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم افتراضيا عبر الاتصال المرئي نسخة من أوراق اعتماد داميكا مالراج دى سيلفا سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم لسفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه أعرب سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

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