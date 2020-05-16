مسؤولون: مبادرات محمد بن راشد العالمية ترتقي بواقع الإنسان

المصدر: دبي - وام

أكد عدد من المسؤولين أن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تنطلق من رؤية تسعى للارتقاء بواقع الإنسان والإسهام في ترسيخ ثقافة الأمل وتحويل التحديات إلى فرص والاستثمار في العنصر البشري بوصف الإنسان الأصل الأغلى في المجتمعات.

تمكين الإنسان

وقال معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تحرص منذ إطلاقها على تصميم وتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات ضمن خمسة قطاعات عمل رئيسة تشكل مجتمعة الأساس لتمكين الإنسان والأوطان، من خلال دعم مشاريع العطاء والبرامج الثقافية والمعرفية واحتضان أصحاب الأفكار الإبداعية الخلاقة، وتشجيع قيم التسامح والتعايش والتشارك، والإسهام في بناء مجتمعات مزدهرة ومستقرة قوامها إنسان يتمتع بالصحة والتعليم والوعي المجتمعي الذي يجعله يتخطى الصعاب والتحديات، لتحقيق أحلامه وبناء المستقبل الذي يتطلع إليه.

منظومة الأمل

وأوضح إبراهيم بو ملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية تشكّل عصب رؤية مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية، وهي حريصة على أن تكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمل التي تصنعها المؤسسة الأم محلياً وعربياً وإقليمياً.

توفير المياه النظيفة

وذكر معالي سعيد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات، أن "سقيا الإمارات" من المؤسسات التي تتبنى قضية قريبة إلى قلب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهي التصدي لمشكلة شح المياه النظيفة في العالم، إيماناً من سموه بأن ندرة المياه من أهم العوامل التي تسبب تردي المجتمعات صحياً وتعليمياً وإنسانياً.

إطعام الطعام

وقال داوود الهاجري، نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام: "منذ تأسيسه قبل أكثر من ثلاث سنوات، تبنى بنك الإمارات للطعام هدفاً مجتمعياً مزدوجاً بتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحيث يكون البنك أكبر منظومة محلية لإطعام الطعام، وفي الوقت نفسه يسهم في تعميم ثقافة الحد من هدر الطعام وسط مختلف فئات المجتمع، وهو ما استطعنا أن نرسخه من خلال تضاعف مخزون البنك من الرصيد الغذائي الذي نقوم بتوزيعه على المحتاجين داخل الدولة العام الماضي بصورة كبيرة".

مكافحة العمى

وكشفت الدكتورة منال تريم، المديرة التنفيذية لمؤسسة نور دبي، أن مؤسسة نور دبي تتبنى قضية محورية، هي مكافحة العمى وعلاج أمراض العيون، في إطار استراتيجية تسعى إلى التدخل العلاجي في كل مكان في العالم للقضاء على أسباب العمى، مع التركيز على المجتمعات الأقل حظاً، ودعم الفئات التي تشكّل أمراض العيون عنصراً مزعزعاً لاستقرارها الأسري.

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