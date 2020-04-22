تجمع الجمهور يتصدر الملاحظات التي رصدتها شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أكد العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة قائد فريق الاستجابة لتنفيذ عمليات الحجر الصحي حرص القيادة على النزول ميدانيا في كافة المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للإمارة للتصدي لأية تجاوزات أو سلوكيات تؤثر سلبا على الصحة العامة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن تجمع الجمهور في بعض الأماكن في مختلف مناطق الإمارة يتصدر الملاحظات التي يتم رصدها من قبل رجال الشرطة ويشكل تحديا كبيرا للجهود المبذولة مما يتوجب معه على الجمهور التعاون مع جهود الجهات المعنية الرامية للخروج من هذه الجائحة بسلام والحد من انتشار فيروس كورونا الذي يجد في التجمعات فرصة سانحة للانتشار ونقل العدوى.

وأضاف: تم التنبيه خلال تجول الدوريات في الإمارة على ضرورة التزام أفراد المجتمع باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من جهات الاختصاص إلى جانب اتخاذ بعض الخطوات التي من شأنها منع تكرار مثل هذه التجمعات.

وأوضح الحديدي، أن شرطة رأس الخيمة وفي إطار سعيها لتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا تسير عددا من دوريات الشرطة المجتمعية في أماكن تجمع السكان والأهالي بشكل عام في كافة مناطق الإمارة للوقوف عن قرب على أية سلوكيات مخالفة من قبل الأشخاص وتقديم النصائح اللازمة لهم وإلزامهم بمغادرة الأماكن التي يتجمعون بها حفاظا على الصحة والسلامة العامة .

ودعا العميد الحديدي، أصحاب وملاك الشركات والمؤسسات والمنشآت الخاصة بتوعية العاملين لديهم بأهمية الابتعاد عن التجمعات وإتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية المعلن عنها لتلافي التعرض للإصابة إلى جانب إجراء فحص الحرارة المبدئي على مداخل منشآتهم والانتباه لأية حالات مرضية مشتبه بها والإسراع بإبلاغ الجهات الصحية المختصة عنها لإجراء ما يلزم بشأنها .

وأهاب بالجمهور التعاون مع جهود الدولة في حماية المجتمع وأفراده في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد من خلال البقاء في المنازل والابتعاد عن أية تجمعات قد تشكل تهديدا على سلامتهم والحد من أية تأثيرات لانتشار الفيروس في المجتمع.