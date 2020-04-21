"خليفة الإنسانية" و "أبوظبي للدعم الاجتماعي" توزعان المير الرمضاني على 2600 أسرة

المصدر: وام

قامت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالعمل سوياً في مشروع انساني لتحقيق الاستقرار المعيشي للأسر المواطنة، ودعم احتياجاتها الأساسية، بهدف توزيع المير الرمضاني على 2600 أسرة مستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي في إمارة أبوظبي، وذلك اعتباراً من اليوم .

وستتمكن الأسر المستفيدة بموجب هذا التعاون من استلام المير الرمضاني بأبوظبي في 4 مواقع وهي: المرور ومصفح وبني ياس والشهامة، وفي العين في كافة فروع نادي العين الرياضي الثقافي في المقام، اليحر، زاهر، مزيد، واستاد خليفة والهير وفي صالة هيلي، وفي منطقة الظفرة في كافة فروع جمعية الظفرة التعاونية.

من جهته ثمن مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أهمية هذا التعاون في تعزيز علاقات الشراكة والتواصل بين المؤسسات الوطنية وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المشتركة بين الطرفين، ولاسيما فيما يخص المجالات التي من شأنها تخدم المجتمع الاماراتي، خصوصاً في هذه الظروف الطارئة التي تتطلب منا جميعاً بذل اقصى الجهود كل في مجال اختصاصه لنتجاوز هذه المحنة من خلال الالتزام بالتدابير الحكومية والتنظيمية المختلفة التي يتم اتخاذها من اجل سلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف المصدر ان هذا ما تسعى اليه مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لتعزيز نهج التعاون والتكامل وتضافر كافة الجهود الوطنية بين مختلف المؤسسات المحلية المعنية بخدمة المجتمع، مشيداً بدور هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي ومساهمتها الفاعلة في خدمة المجتمع بإمارة أبوظبي.

من جهته أكد مصدر مسؤول في دائرة تنمية المجتمع: انه في ظل الظروف الراهنة تستمر هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في جهودها الساعية إلى دعم الأسر المستفيدة وتخفيف الأعباء عنهم، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في ضمان الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي للأسرة المواطنة في الإمارة، ويأتي هذا التعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في إطار تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية نحو تحقيق هذه الغاية.

ويصب هذا التعاون ضمن الجهود والتعليمات الحكومية فيما يخص بقاء أفراد المجتمع في المنازل، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لضمان سلامة أفراد المجتمع للحد من فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تستمر في جهودها الداعمة للأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي وتعمل على تحقيق ذلك عبر التعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء في الدولة.