مدير مركز المسح الوطني في عجمان: نعمل معاً للوصول إلى صفر حالة

المصدر: عجمان - أستمة أحمد

الدكتور عبدالله المطروشي، طبيب أخصائي طب الاسرة، من أبناء أرض زايد الخير يعمل مديراً لمركز المسح الوطني في عجمان وتجده ضمن فرق العمل يتجول ما بين الاقسام في المركز يقف على سير العمل ويتابع الزام العاملين معه اتخاذ كافة الاجراءات وفق الانظمة المتبعة من أجل حماية المتعاملين والعاملين وذلك منذ الساعة العاشرة صباحاً الى الساعة السادسة مساء يومياً من الاحد الى الخميس ويؤدي عمله بكل سعادة ونشاط ، ويتابع عمل فريق المتطوعين في خدمة الجمهور، ويؤكد بأنهم يعملون من أجل محاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد عبر مراكز المسح الوطني في الدولة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة التي سخرت كافة الامكانيات من اجل تعزيز صحة وسلامة افراد المجتمع .

فخر واعتزاز

وقال المطروشي للبيان: سعيد وفخور بعملي ضمن خط الدفاع الاول لمواجهة فيروس كورونا المستجد في الدولة من أجل حماية وطني وأهلي والمقيمين على أرض زايد الخير ، الأرض التي تعلمنا فيها كل معاني الحب التسامح ، مؤكداً أن القيادة الرشيدة في الدولة وفرت كافة الإمكانيات المادية والاجهزة والمعدات الطبية الحديثة في كافة مراكز المسح الوطني لتقديم افضل الخدمات ومن اجل حماية ارواح الناس.

وذكر بأن العمل في الحقل الطبي كانت أمنيته منذ أن كان طفلا صغيراً ، كان يأمل أن يعمل طبيباً لخدمة المجتمع وتخفيف معاناة الناس والسهر على راحتهم وانه يجد سعادة عندما يقدم الخدمات العلاجية للمحتاجين اليها، لافتاً إلى أن الرعاية الصحية في الامارات تجد اهتمام القيادة الرشيدة وتوفير كافة اوجه الدعم لخط الدفاع الأول، كما انها حريصة على حماية صحتهم من فيروس كورونا المستجد بتوفير الاجراءات الوقائية والملابس والكمامات والمعدات التي تشكل حصنا منيعا لحماية الخط الاول الذي يعمل في تقديم الرعاية الصحية للمصابين .

محاصرة الوباء

وأكد أن الخطوات التي اتخذتها الدولة مع بداية انتشار فيروس كورونا عالمياً كانت اجراءات دقيقة أسهمت في السيطرة على عدم اتساع رقعة انتشار المرض ، كما أن إنشاء مراكز المسح الوطني في جميع الامارات تسهم في محاصرة الوباء والسيطرة عليه بعدم الانتشار بين افراد المجتمع ، موكدا اهمية اكتشاف المبكر للإصابة للمساهمة في العلاج المبكر لحماية وانقاذ المصابين لاسيما كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

وذكر المطروشي بأن الشباب الاماراتي منذ بداية جائحة كورونا ابدوا استعدادهم للمشاركة في العمل التطوعي لمساندة خط الدفاع الاول وخدمة المجتمع، مؤكداً بأنه يومياً يأتي إلى مركز المسح الوطني شباب يقدمون أنفسهم للعمل تطوعًا ، لافتاً إلى أن هذا الإقبال كان حافزاً لهم لبذل مزيدا من الجهد والعمل لمكافحة انتشار فيروس كورونا ومواصلة الجهود للوصول إلى صفر حالة إصابة في الدولة.