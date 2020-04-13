"صحة أبوظبي" تطلق تطبيق "منصة الرعاية الصحية عن بُعد"

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة الصحة أبوظبي، بالتعاون مع شركة إنجازات لنظم البيانات، اليوم تطبيق «منصة الرعاية الصحية عن بُعد»، للأجهزة والهواتف الذكية الجديد والمبتكر، الذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى الخدمات الصحية بشكل آمن وسلس من خلال إمكانية الحصول عن بُعد على مجموعة من خدمات التشخيص الطبي المبدئي والتوجيهات والإرشادات الطبية اللازمة. جاء ذلك ضمن الجهود المبذولة لضمان سلامة أفراد المجتمع في ظل انتشار فيروس «كوفيد-19» وحصولهم على الرعاية الصحية التي يحتاجونها عن بُعد دون الحاجة للتوجه للمنشآت الصحية.

ويُقدم التطبيق الدعم اللازم للأشخاص ممن يعانون من أمراض مزمنة أو من كبار السن، أو من هم بحاجة لتجديد وصفة طبية معينة، ويفضلون عدم زيارة المراكز الصحية خلال هذه الفترة، والأشخاص في العزل المنزلي المصابين بفيروس كورونا، حيث يتضمن التطبيق أداة "فحص الأعراض" المُدعمة بالذكاء الاصطناعي، ونظام خاص لحجز المواعيد وتقديم الاستشارات الافتراضية، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الاستشارات الطبية عن بُعد عبر الصوت والنصوص ومقاطع الفيديو، والحصول على وصفات الأدوية والخدمات اللوجستية.

وقال معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي:«يأتي إطلاق هذا التطبيق في إطار جهود دائرة الصحة أبوظبي الرامية إلى مواجهة فيروس كوفيد-19 وضمان سلامة وصحة كافة أفراد المجتمع من خلال العمل جنباً إلى جنب مع باقي المؤسسات المعنية في الدولة لتعزيز الرعاية الصحية وتقديم خدمات عالية الجودة، حيث حرصنا على توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية المتقدمة التي يتمتع بها القطاع الصحي في توفير منصة رقمية قادرة على التواصل عن بُعد مع أفراد المجتمع الذين يحتاجون إلى دعم أو إرشاد طبي».

وأشار آل حامد إلى أن أهمية التطبيق في مثل هذه الأوقات تكمن في قدرته على تقديم الدعم الطبي اللازم دون الحاجة إلى مغادرة المنزل، داعياً كافة أفراد المجتمع للاستفادة من مزايا التطبيق والخدمات التي يوفرها رقمياً، الأمر الذي يساعد على تعزيز كفاءة القطاع الصحي وحماية الفرد والمجتمع.

ومن خلال التطبيق الجديد، يمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمات الدعم والاستشارات الطبية والتشخيص للحالات غير الطارئة، وهم متواجدين في منزلهم، وذلك من خلال المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي والمتوفرة على التطبيق والتي يتم تحديثها بشكل مستمر.

كما يستفيد من التطبيق كذلك الأشخاص المصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19) الذي يتطلب منهم الالتزام بالعزل المنزلي، حيث سيقوم فريق مختص من الأطباء والممرضين والمهنيين الصحيين بتقديم الرعاية الصحية عن بعد للمصابين بالفيروس، فمن خلال التطبيق سيتم متابعة الحالة الصحية والحصول على الإستشارة الطبية الملائمة خلال هذه الفترة إلى حين تماثلهم بالشفاء.

وتعمل الدائرة على توفير كافة أوجه الدعم اللازم للمرضى المصابين بكوفيد 19 ممن في العزل المنزلي، وذلك بالتأكد من اتباع الإرشادات والإجراءات الصحية الواجب التقييد بها خلال فترة العزل حفاظا على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما وفرت الدائرة للأشخاص في العزل المنزلي كل الاحتياطات اللازمة والمواد التموينة التي قد يحتاج لها المريض في العزل المنزلي.

ويزود تطبيق "منصة الرعاية الصحية عن بعد" بخاصية المحادثة المباشرة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على تقييم وتشخيص أعراض المستخدم عبر التطبيق، وتوجيهها إلى أخصائي الرعاية الصحية عبر رابط الفيديو، بهدف تقديم المزيد من الاستشارات عند الضرورة.

ويتيح التطبيق للأطباء التواصل عن بُعد مع مرضاهم بسهولة وسرعة أكبر، ويمكن لممارسي الطب العام أيضاً إرسال الرسائل النصية لمناقشة نتائج الاختبارات والفحوص والملاحظات مباشرة من خلال واجهة الاستخدام في التطبيق.

ويتيح التطبيق للمستخدمين المسجلين إلى حجز وإدارة مواعيدهم، كما يمكن للمستخدمين طلب الوصفات الطبية عبر الإنترنت من قبل الطبيب؛ حيث سيتم توزيع هذه الوصفات الطبية على الصيدليات التي ستقوم بتوصيل الأدوية مباشرة إلى المرضى عبر قنوات التجارة الإلكترونية، بعد الحصول على موافقة شركات التأمين.

وقامت شركة إنجازات بتطوير التطبيق، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة "مبادلة للاستثمار"، وتتولى تطوير العديد من الخدمات والأنظمة الصحية التي تُديرها دائرة الصحة أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة".

ويتوافر تطبيق "منصة الرعاية الصحية عن بعد" باللغتين العربية والإنجليزية عبر متجري «أندرويد» و«اي أو اس».

ووجهت دائرة الصحة أبوظبي تعميماً إلى القطاع الصحي بشأن تفعيل خدمات الرعاية الصحية عن بعد عبر منصة الدائرة، وذلك لتمكينها من تقديم خدمات صحية سهلة وآمنة متاحة للجميع، بما يهدف إلى تقليل الزيارات غير الطارئة إلى المنشآت خلال هذه الفترة الراهنة.