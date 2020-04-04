مواطن يهب نفسه وابناءه وأجهزة تعقيم لخدمة الوطن

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

كيف لا وقد ورث أبناء زايد وشعب الإمارات القيم النبيلة عن الوالد المؤسس والقيادة الرشيدة، ففي بادرة طيبة تنم عن قيم التضحية والعطاء اللامحدود في سبيل الوطن، أعلن المواطن عبد الله بن كلبان أنه يضع نفسه وابنائه وسيارته وكافة أجهزة التعقيم التي يمتلكها بالإضافة إلى خزانين للمواد المعقمة تحت تصرف بلدية دبي لاستخدامه في حملة التعقيم الوطني، وتقديم كافة أشكال الدعم الذي تطلبه حكومة دولة الإمارات، التي تسير بنا إلى بر الأمان من خلال المواجهة الفعالة لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن مبادرته هي تجسيد للتلاحم القائم بين الشعب والقيادة الرشيدة التي طالما التي تعودنا عليه، لاسيما في مثل هذه الظروف الاستثنائية، لافتا إلى أنه وأبنائه على أتم الاستعداد للتطوع والمشاركة ضمن فرق برنامج التعقيم الوطني، واضعا كل امكانياته وما يملكه من أجهزة ومواد التعقيم تحت تصرف بلدية دبي.

وأوضح أن هذه المبادرة أن تأتي كرد لجميل الوطن والقيادة الرشيدة، وانطلاقاً من إحساسه بالمسؤولية الاجتماعية، لتقديم الدعم للوطن والمجتمع، تأكيداً على مقولة "البيت متوحد"، وتكاتف الشعب والقيادة ضد جميع المخاطر التي قد تواجه الوطن في تلك الظروف الاستثنائية.

وأكد تضامنه وأفراد اسرته مع حملة "خلك في البيت" من خلال التزامهم بقرارات ومبادرات الحكومة والبقاء في المنزل أثناء فترة التعقيم الوطني الذي يتم تنفيذه بإشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية والاتحادية