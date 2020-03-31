بلدية دبي تكثف إجراءات الرقابة على المؤسسات الغذائية

المصدر: دبي - وائل نعيم

أكدت بلدية دبي أن الرقابة والتفتيش على جميع المؤسسات الغذائية في الإمارة تتم بشكل يومي من قبل إدارة سلامة الغذاء على كافة المؤسسات الغذائية، بما فيها المخابز للتأكد من اسيفاءها للمعايير الصحية والتأكد من التزامها بكافة الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء وفق افضل المعايير العالمية، وحالياً يتم التركيز على تنظيف وتطهير المنشأة بصفة دائمة بالإضافة إلى التاكد من استخدام العمال للكمام وليس القفاز فقط عند تقديم الطلبات.

نظام ذكي

وأوضحت البلدية أنه يوجد 18 ألف مؤسسة غذائية في دبي يتم عليها الرقابة والتفتيش من خلال نظام ذكي، حسب القائمة التفقدية والذي يعتمد على نوع نشاط المؤسسة وهناك تكثيف في حملات التفتيش خلال الفترة الحالية وذلك في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضافت يتم التركيز على تعقيم وتطهير المؤسسات الغذائية بشكل دوري والتنبيه على العمال بضرورة لبس القفاز والكمام وتطهير الأيادي وتعقيهما إضافة إلى التركيز على وسائل نقل تلك الأطعمة والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المعمول بها في بلدية دبي بإدارة سلامة الغذاء.

وضمن جهود بلدية دبي في هذا الشأن الزمت بلدية دبي مؤخرا في تعميم وجهته إلى جميـع المؤسسـات الغذائيـة في الإمارة، بتنظيف وتعقيم الطاولات المستخدمة مباشرة بعد مغادرة الزبون، وعـدم السـماح ـدخول أي موظـف أو زبـون تظهـــر عليـــه أعـــراض الأنفلونزا، وإلغاء البوفيه المفتوح نهائيا، وذلك ضمن 8 إجراءات احترازية جديدة حددتها بلدية دبي والزمت بها جميـع المؤسسـات الغذائيـة، وتضمنت: عـدم بيـع أكثـر مـن 50 وجبـة فـي الطلبية الواحدة، وعـدم السـماح للزبـائن بالتواجـد فـي منطقـة الانتظـار، لتقليـل عدد الأشخاص في المؤسسة الغذائية، كذلك ألا تقل المسافة بين طاولة واخرى عن مترين، ويجــــب التركيــــز على زيــــادة عــــدد الطلبــــات الخارجيــــة "مــــع إتبــــاع إجراءات السلامة الغذائية"، إضافة إلى الالتزام باســتعمال الأكــواب والأدوات ذات الاســتخدام الواحــد عنــد تقــديم الأغذيــة والمشــروبات فــي المؤسســات التــي يوجــد بهــا غســـالات الأواني الآليـــة والتـــي تكـــون مســـتوفية لشـــروط درجـــات الحـــرارة المطلوبة، يمكن استخدام الأطباق والأواني العادية.

متابعة

وتقوم بلدية دبي بمتابعة تنفيذ هذه التدابير الوقائية من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بها و مخالفة المؤسسات الغذائيـة غيـر الملتزمـة وفقـا للضـوابط المعمول بها من قبل إدارة سلامة الغذاء لديها.

كما وضعت بلدية دبي إجراءات احترازية جديدة ملزمة لجميع مقدمي خدمات توصــيل الطعام ونقل الأغذية في إمارة دبي من بينها : استخدام القفازات ذات الاستخدام الواحد في عملية الدفع سواء كان ذلك نقداً أو باستخدام أجهزة الدفع الآلية، وأن تكون وسائل التوصيل والنقل مناســــــبة وآمنة لنقل الأغذية وأن تكون مصـــــممة ومصـــــانة طبقا لنظام ســـــلامة الغذاء، على ســـــبيل المثال لا الحصر كل أنواع الدراجات الهوائية والنارية والسيارات والعاملين في خدمات التوصيل/النقل، وأن يتم تنظيف الأجزاء الداخلية والخارجية لوحدات حفظ/نقل الطعام والمناطق التي يتم لمســها بالأيدي في المركبات بصـــورة شـــاملة وذلك باستخدام المطهرات المعتمدة من بلدية دبي.

وتحرص بلدية دبي من خلال منصة "فود ووتش" الرقمية لديها والتي تقدم مزايا متفردة في مجال سلامة الغذاء والتغذية في جعل دبي أكثر المدن صحة وسعادة واستدامة في العالم. و تتميز منظومة سلامة الأغذية في دبي بأنها منظومة ذكية متكاملة جعلت الإمارة من أفضل مدن العالم في هذا المجال.